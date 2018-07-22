Yurtdışındaki öğrenciye ‘gelecek’ bileti

Hızla gelişen teknolojinin de yardımıyla günümüzde firmalar artık daha global stratejiler oluşturabiliyor. Böylece, ürün ve hizmetlerini sunarken diğer ülkelerdeki pazarları da plana katıyorlar. Dünya çapında 30 bin çalışanı ile 130’dan fazla ülkede ürün ve hizmet sunan Arçelik’in de en önemli hedeflerinden biri global bir şirket olmak. Bu yolda en nitelikli çalışanları bulup kadroya dahil etmek ise şirketin üzerinde en çok durduğu konular arasında. Bu kapsamda bir program başlatan Arçelik, yurt dışında okuyan Türk öğrencilerin peşine düştü.



SOSYAL SORUMLULUK

Konu hakkında sohbet ettiğimiz Arçelik İK Direktörü Buket Çelebiöven, “A ticket for your future” (Geleceğin için bir bilet) ismini verdikleri programın bir tersine beyin göçü projesi olduğunu söylüyor. Program kapsamında yurtdışında eğitim alan Türk öğrencilerin okul bittikten sonra Türkiye’de veya Arçelik’in yurtdışındaki bir iştirakinde çalışmaya başlamaları amaçlanıyor.



Çelebiöven, öncelikle ABD, Kanada, Almanya, İtalya, Belçika, İsviçre gibi farklı ülkelerdeki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ulaştıklarını belirtiyor. Bunun için yurtdışındaki Türk öğrenci dernekleri, okulların yabancı öğrenci ofisleri, sosyal medya gibi farklı kaynaklara başvurulmuş. Uygun görülenlere davet mektupları gönderilmiş. Programın içeriği teknoloji ağırlıklı olduğu için daha çok elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliğinde eğitim gören doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerine gidilmiş. Bunun yanında, müşteriyi öngörebilmek için farklı disiplinlerin de işin içine katılması gerektiği düşünülerek, yeri geldiğinde psikolog, endüstri mühendisi, gıda, kimya gibi farklı alanlardaki kişilere de ulaşılmış.



Programa başvuran kişiler arasından öncelikle bir değerlendirme süreci olmuş. Video mülakatlar yapılmış. Bu mülakatlarda bakış açılarını ve vizyonlarını öğrenmek için öğrencilere sorular sorulmuş. Bu sorulardan bazıları şunlar:



Son 10 yıla bakıldığında insanlığı etkileyen en önemli gelişme nedir? Geleceğe baktığınızda insanlık için en önemli sorun nedir, siz kendi uzmanlık alanınızda bu sorunla ilgili ne gibi çözümler üretebilirsiniz? 1 milyon dolar Ar-Ge bütçeniz olsa ne yapardınız?



MARKAYI TEMSİL EDECEKLER

Çelebiöven’in verdiği bilgilere göre yaklaşık 500 kişi arasından 26 kişi seçilmiş ve Türkiye’de 12 gün süren bir programa davet edilmiş. Geçtiğimiz hafta içinde başlayan program kapsamında katılımcılardan akıllı ev çözümleri konusunda fikirler üretmeleri bekleniyor. Bunun için eğitimler, seminerler, çalıştaylar yapılıyor. Ayrıca, öğrencilerin geliştirdikleri projeleri şirketin yeni nesil Ar-Ge merkezi ‘Garage’da prototipleme ve test etme fırsatı olacak. Projenin hayata geçebilmesi için iş modellemeyle ilgili de bir eğitim verilecek.

Program süresince kariyerine Arçelik’te devam etmek isteyenleri mutlaka değerlendirmeye alacaklarını belirten Çelebiöven, ayrıca katılımcıları Arçelik’in yurt dışındaki marka temsilcileri olarak göreceklerini belirtiyor. Çelebiöven, “Ar-Ge tarafında bir fikir ortaya atılacağı zaman istiyoruz ki bu grubun da önerilerini alalım. Onların projeleri olduğu zaman onlar da bizden destek alsın. Fikir üretmek gerektiğinde onlara başvuracağız. Dolayısıyla uzun soluklu bir ilişki olacak” diyor.

KADIN ÇALIŞANLARI DESTEKLİYOR

Arçelik’in yeni yetenekleri kendine çekebilmek için oluşturduğu projeler dışında, mevcut yetenekleri elinde tutabilmek için şirket içinde başlattığı farklı uygulamalar da bulunuyor. Buket Çelebiöven, bu uygulamalardan bazılarını şöyle sıralıyor,



Woman impact (Kadın hareketi): Şirket içinde kadın çalışanların desteklenmesine ilişkin bir program. Kapsamında birçok konu var. Örneğin, kadın çalışanlara ve yöneticilere özel oluşturulan eğitim programları. Kadın çalışanlara kendi güçlü yönleriyle ilgili farkındalıklarının artmasıyla ilgili bir eğitim veriliyor. Kadın yöneticilere ise liderlik eğitimleri.



She mate mentorluk programı: Yeni çocuk sahibi olan kadın çalışanlar işe dönmeyle ilgili ya da işe döndükten sonra adaptasyon sorunu yaşayabiliyor. Bu noktada deneyimli anneler, yeni annelere mentorluk yapıyorlar.



Tech pro akademi: Çalışanları yeni iş dünyasına ve teknolojinin gereklerine göre hazırlamak çok önemli. Koç Üniversitesi’yle birlikte oluşturulan özel bir eğitim programıyla, üretim ve teknoloji grubundaki mühendisleri geleceğe hazırlamak amacıyla bugünün ve geleceğin teknolojilerinin, dijital yetkinliklerin ön plana çıktığı bir eğitim programı.

YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ

‘Geleceğin için bir bilet’ programının tersine, Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler de Arçelik için çok önemli. Çünkü, şirketin yurt dışında da fabrikaları bulunuyor. Örneğin, Güney Afrika’daki veya Pakistan’daki fabrikalara yetişmiş iş gücü sağlayabilmek adına Arçelik, Türkiye’de okuyan ve bu ülkelerin vatandaşı olan öğrencileri bulup Türkiye’deki fabrikalarda staj yaptırıyor. Böylece, bu öğrenciler okulu bitirip ülkelerine döndükleri zaman, kendi ülkelerdeki Arçelik fabrikalarında çalışmaları için özendiriliyor. Bugüne kadar 51 yabancı uyruklu öğrenci Türkiye’deki farklı işletmelere stajyer olarak alınmış.