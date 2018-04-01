Sosyal beceriler kritik önemde

Hafta içinde ManpowerGroup altında faaliyet gösteren Experis’in Türkiye lansmanı yapıldı. Dünya çapında 3 binden fazla ofisi bulunan Experis, şirketler için insan kaynakları çözümleri ve proje bazlı çözümler üretiyor, firmalara yetenek bulma konusunda hizmet veriyor. Experis’in Türkiye lansmanında da “Digital dönüşüm çağında yetenekleri yeniden şekillendirmek” başlığı altında toplantılar yapıldı. Bunun için İstanbul’a gelen Manpower Güneydoğu Avrupa Bölge Başkanı Nuno Gameiro ile yetkinlik açığını konuştuk.



Hızla dijitalleşen iş dünyasında yetkinlik açığı denildiğinde yazılım geliştirme, kodlama gibi teknik beceriler ilk akla gelenler oluyor. Ancak, Nuno Gameiro’ya göre iletişim becerileri, öğrenme motivasyonu gibi sosyal becerilerde ortaya çıkan yetkinlik açığı da en az teknik beceriler kadar önemli. İnsanların içinde bulunduğumuz dijital çağda sürekli olarak yeni zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayan Gameiro, çalışanların sosyal becerilerinin yüksek seviyede olmasının bu zorlukları aşmada kritik olduğunu belirtiyor. Yeniliklere açık olan bir çalışan, örneğin çalıştığı kurumda yeni yazılımlar kullanılmaya başlandığında ya da iş yapış şekilleri değiştiğinde, direniş göstermek yerine bunu öğrenmeye daha hevesli oluyor. Bu durum, hem çalışanın iş dünyasında aktif kalmasını hem de şirketin geleceğe yönelik stratejilerini olumlu etkiliyor.



İŞBİRLİĞİ ARTMALI

Öte yandan Gameiro, yetkinlik açığını kapatmanın hükümetlerin, üniversitelerin ve şirketlerin ortak sorumluluğunda olduğunu düşünüyor. Üniversitelerden mezun olan profillerle şirketlerin istihdam etmek istedikleri profiller birbirlerinden farklı olabiliyor. Gameiro, bu nedenle üniversitelerin şirketlerin hangi donanımlara sahip personele ihtiyacı olduğunu bilmelerini ve eğitim programlarını da buna göre düzenlemeleri gerektiğini düşünüyor. Çünkü, üniversiteler geleceğe yönelik eğitim veriyor, ancak geleceği şirketler belirliyor. Üniversite ve iş dünyasının sürekli olarak bir arada çalışmaları bu noktada daha çok önem kazanıyor. Ayrıca, Gameiro’ya göre insanların henüz üniversitedeyken sosyal beceriler konusunda kendilerini geliştirmeleri daha kolay oluyor. Teknik konular ise hızla değişiyor. Araştırmalara göre üniversitelerde öğrenilen teknik bilgiler 2 yıl içinde güncelliğini yitirmeye başlıyor. Bu durumda şirketlerde verilen eğitimlerle teknik yetkinlikler güncellenebiliyor. Ancak, sosyal becerilerin geliştirilmesi daha zor oluyor.