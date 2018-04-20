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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerNasıl, bireysel emeklilik aracısı olunur?
GeriİK/Yeni Ekonomi Nasıl, bireysel emeklilik aracısı olunur?
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İK/Yeni Ekonomi
Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
20.04.2018 - 17:59, Son Güncelleme:

Nasıl, bireysel emeklilik aracısı olunur?

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Nasıl, bireysel emeklilik aracısı olunur?

Son yılların gözde mesleği bireysel emeklilik aracılığı.

Nasıl, bireysel emeklilik aracısı olunur2003 yılında başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile birlikte yeni bir iş kolu da istihdam piyasasında yerini aldı. Öyle ki, bireysel emeklilik sistemi, 14 yılda, çoğunluğu üniversite mezunu gençler olmak üzere 45 binden fazla kişiye yeni istihdam alanı yarattı. Her geçen yıl da bu sayı artıyor ve her sene de 5 bine yakın kişi, bireysel emeklilik aracısı oluyor. 45 bin aracının yüzde 87’si üniversite mezunundan, yüzde 6,6’sı lise ve dengi okul mezunlarından ve yüzde 6,5’i de meslek yüksekokulu mezunlarından oluşuyor.

İSTİHDAM ALANI GENİŞ
Peki, kimdir bu bireysel emeklilik aracıları ve nasıl aracı olunur? Bireysel emeklilik aracıları, ‘bireysel emeklilik uzmanı’, ‘finansal danışman’ ve ‘bireysel güvence danışmanı’ adı altında; emeklilik şirketlerinden sigorta ve bireysel emeklilik acentelerine, sigorta brokerlerinden bankalara, sermaye piyasası aracı kurumlarından mali kuruluşlara ve portföy yönetim şirketlerine kadar çok geniş alanda çalışabiliyor. Ayrıca bireysel emeklilik aracısı lisansına sahip olanlar; hukuk büroları ve danışmanlık şirketlerinde danışman olarak, eğitim kurumlarında eğitmen olarak ve finansal kuruluşlarda personel ya da yönetici olarak da görev alabiliyor.

Kimler, aracı olabilir? Dört yıllık yükseköğretim kurumlarından herhangi birinden mezun olanlar aracı olmak için başvurabiliyor. Ayrıca iki yıllık banka ve sigortacılık, borsa ve finans, işletme, maliye, sermaye piyasası, muhasebe, pazarlama gibi alanlarda ön lisans programını bitirenler de aracı olabiliyor. Lise mezunları da bireysel emeklilik aracılığı için başvurabiliyor. Ancak lise mezunlarının en az bir yıl bireysel emeklilik ya da sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarından çalışmış olması gerekiyor.

KİMLER ARACI OLABİLİR?
Eğitim şartını yerine getirenler, bireysel emeklilik aracısı olmak için Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılan ve adayların mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerini ölçmeye yarayan, Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı’na katılıyor. Sınav, EGM tarafından elektronik ortamda, çoktan seçmeli olarak yapılıyor. Sınava ise EGM’nin internet adresi üzerinden başvuruluyor. Adaylar diledikleri zaman bireysel emeklilik aracısı olmak için başvurabiliyor. EGM, yeterli başvuruyu aldıktan sonra, sınav düzenliyor. Sınav açıldığının duyurusu yapıldıktan sonra adaylar 340 lira sınav ücreti yatırıyor ve ardından da başvuru formunu dolduruyor. Başvuru sonrası adaylar; temel işletme ve iktisat, finans ve yatırım araçları, sigortacılık, satış yönetimi ve pazarlama,

BES mevzuatı konularında sınava giriyor. Sınavı başarıyla geçenler bireysel emeklilik aracısı oluyor. Adaylar, sınavdan başarılı
oluncaya kadar diledikleri sayıda sınava girebilme hakkına da sahip.

GÖREVLERİ, FİNANSAL DANIŞMANLIK
Bireysel emeklilik danışmanları, bireysel emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik planlarının ya da emeklilik sözleşmelerinin tanıtımını ve satışını yapıyor. Bireysel emeklilik sistemine katılmak isteyen kişilerin yaşına, emeklilik beklentisine ve emeklilikte elde etmek istediği gelire göre tavsiyelerde bulunup, emeklilik planı oluşturuyor. BES katılımcılarına; emeklilik fonları konusunda bilgiler verip, emeklilik planında seçilecek fonların dağılımına yönelik önerilerde bulunuyor.

DANIŞMAN OLMAK İSTEYENLER İÇİN REHBER

· Adaylar, eğitim durumunu gösterir belge ile Emeklilik Gözetim Merkezi’ne başvuruyor.

· Başvurular Emeklilik Gözetim Merkezi’nin internet adresi üzerinden yapılıyor.

· Başvuru sonrası adaylar, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılan Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı’na katılıyor.

· Sınava katılmak için 340 lira sınav ücreti ödeniyor.

· Sınavda adayların mesleki yeterlilikleri ölçülüyor.

· Sınavda başarılı olanlar bireysel emeklilik arıcısı lisansına sahip oluyor.

· Sınav sonrası Emeklilik Gözetim Merkezi’nin Aracılar Portalına üye olunuyor.

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