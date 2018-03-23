Mentorluk mentilik bir arada

Eğitim, danışmanlık ve koçluk şirketi Navitas ile birlikte yürütülen projede hem gençlerin hem de yöneticilerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanması amaçlanıyor. Navitas kurucusu Demet Uyar, projede mentorluk ve tersine mentorluğun aynı anda uygulandığını vurgulayarak, “İKSV’de kendini buraya adamış yöneticiler var. Amaç mentiyi geliştirmek olsa da mentor da bundan çok faydalanıyor” diyor. Mentorluk ve tersine mentorluğun aynı anda uygulamasında, tecrübeli bir yönetici genç bir çalışana mentorluk yaparken aynı zamanda farklı bir genç çalışan da o yöneticiye mentorluk yapıyor.



İKSV İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Semin Aksoy, projeye katılımın tamamen gönüllük esasına göre yapıldığını aktarıyor. İKSV’nin 80 kişilik sürekli kadrosundan projeye gönüllü olarak 25 kişi katılmış ve hem mentorluk hem de tersine mentorluk için birbirleriyle eşleşmişler. Eşleştirme yapılırken çalışanlara kısıtlama getirilmemiş. Yani, hem gençler hem de yöneticiler talep ettikleri mentorları ve mentileri kendileri belirlemişler. Birbirleriyle eşleşen yöneticiler ve genç çalışanlar hazirana kadar en az 6 görüşme yapacaklar.



ÖNCE EĞİTİM

Demet Uyar, mentorluk görüşmelerine başlamadan önce hem yöneticilere hem de genç çalışanlara eğitimler verildiğini söylüyor. Öncelikle mentorluk yapacak tecrübeli yöneticilere ve bu yöneticilerden destek alacak mentilere eğitim verilmiş. Sonra da tersine mentorluk yapacak genç çalışanlara mentorluk eğitimi, yöneticilere mentilik eğitimi verilmiş. Yöneticilere işteki tecrübelerini bu role nasıl aktarabilecekleri aktarılırken gençlere ise gelişimin kendi sorumluluğunda olduğu vurgulanmış.



KURUMLAR ARASI EŞLEŞTİLER

Semin Aksoy ve Demet Uyar’ın verdiği bilgilere göre İKSV, 2016’da diğer kültür sanat kurumları ile birlikte yapılan bir başka mentorluk projesinde de yer almıştı. İKSV, Pera, Arter ve Salt arasında yapılan bu uygulamada bir kurumdaki tecrübeli bir yönetici ile bir başka kurumdaki genç bir çalışan eşleştirildi. Projede kültür sanat alanında deneyimli kişilerin bu tecrübeyi nasıl kazandıklarını ve ne tür çalışmalar yaptıklarını sektöre yeni girenlerle paylaşmaları amaçlandı. Ayrıca, genç çalışanların bir başka kültür sanat kurumundaki iyi uygulamaları kendi kurumlarına taşımaları hedeflendi. 7 eşleştirme yapıldı ve bu kapsamda 6 görüşme yapıldı.