Girişimcilerin ‘savunması’
Askeri amaçlı geliştirilen yazılım ve donanımlar konusunda yurtdışı bağımlılığını azaltmak için girişimciler harekete geçti. Yerli girişimcilerin kurduğu şirketler, askeri alandaki yazılım ve donanım için önemli projelere imza atıyor.
YERLİ kaynaklarla üretimin gerçekleştirilmesi gereken en kritik konuların başında askeri teknolojiler geliyor. Bu zamana kadar dünyadaki birkaç ülkenin egemenliği altında bulunan askeri teknolojiler, girişimcilik ekosistemiyle yön değiştirmeye başladı. Artık ülkelerdeki irili ufaklı birçok girişimci, geliştirdikleri fikirleri prototiplere dökerek, ülkelerin savunmasına yerli kaynaklarla destek oluyor. Bu ülkeler arasında Türkiye’de kendini göstermeye başladı. Kurulan askeri amaçlı yazılım ve donanım geliştiren girişimler, Türk askeri sanayisinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. Savunma sanayi, askeri iletişim ve siber güvenlik yazılımları gibi pek çok örnek buna gösterilebilir. Biz de bu haftaki yazımızda, yerli girişimlerin Türkiye’de hayata geçirdiği askeri amaçlı projelere göz attık. Bu projelerden bazıları şunlar:
- Next Horizons: Askeri ve sivil sektörlerde yangın söndürme, şüpheli cisimlere müdahale, el yapımı patlayıcı tarama, seyir ve keşif gibi çözümler sunabilen robot platformu. Öne çıkan özelliği ise görüntü tanıma teknolojileri sayesinde insanlardan bağımsız yani otonom olarak çalışabiliyor.
- Bellum: N1-SIRTLAN adında geliştirdikleri yeni nesil zırh ile askeri alanda esneklik ve incelikten taviz vermeden daha dayanıklı zırhlar yapılabilmesini sağlıyorlar. ‘Sıvı Zırh’ olarak yorumlanan teknoloji, kişinin hareketlerini engellemeyecek ölçüde sıvı, merminin geçişini engelleyecek ölçüde katı olarak çalışıyor.
- Mekanon: Askeri ve endüstriyel makina ve mekanizma projelerinde mühendislik, tasarım ve üretim hizmeti veriyor. Bu kapsamda gereksinim analizi, kavramsal tasarım, ön tasarım, detaylı tasarım, prototip imalat, test ve validasyon, geliştirme, ön seri üretim ve seri üretim fazlarında hizmetler sunuyor. Müşterileri arasında Aselsan yer alıyor.
- ProMec: Askeri alanların yanı sıra otomotiv ana ve yan sanayi, beyaz eşya sanayi gibi birçok farklı alanda ihtiyaç duyulan tasarım, mühendislik, tersine mühendislik ve talaşlı imalat konularında proje, danışmanlık ve işbirliği hizmetleri veriyor. Prototip, seri üretim, kalite standartları ve işletme yönetimi konusunda ürünler geliştiriyor.
- ATARGATE: Yön kestirimi, konum belirleme, haberleşme, radar, sonar ve akustik sistemler üzerine çalışıyor. Yüksek doğruluk ve yetenekte akustik atış kestirim sistemlerini geliştiren girişim, personel tipi, araç tipi ve sabit alan sistemlerini sunuyor. Yüksek hassasiyet ve doğruluğu sayesinde arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmasıyla öne çıkıyor.
- Ayvos: Makine öğrenimi, yapay sinir ağları ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme tabanlı yazılım ve otomasyon sistemleri geliştiriyor. Bu yazılımlar sayesinde akıllı sınır güvenliği sağlayabiliyor. Ayrıca kalabalık alanlarda da etkili görüntü algılama teknolojileri dikkat çekiyor.
- ONUK-BG: Sonar domları, top kabinetleri, denizaltı parçaları ve benzeri alanlarda ürünler geliştiriyor. Kendine ait akustik ve mekanik laboratuvarlarıyla dikkat çeken girişim, Ar-Ge faaliyetlerine de sahip.
- Polat Savunma: İnsansız hava platformları için modelleme çalışmaları ve otopilot donanım tasarım çalışmaları yürütüyor. Ayrıca lityum bataryalı model hava araçları otopilot ve çevre birimlerinde kullanılmak üzere gelişmiş bir güç ölçüm ve dağıtım modülü tasarladı. İHA otopilotları için Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor.
- RST: Kızıl ötesi ve elektro optik iletişim sistemleri üzerine yoğunlaşan girişim, yüksek performanslı dijital sinyal işleme çözümleri geliştiriyor. Elektronik harp sistemleri, radar sistemleri ve haberleşme sistemleri RST’nin odaklandığı alanlar arasında. Bu kapsamda meteorolojik radarlar, radar sistemleri, insan tespit radarı, İHA tespit radarı ve haberleşme sistemleri geliştiriliyor.
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