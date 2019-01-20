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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGiriş bedeli en ucuz markalar
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Sıradaki Haber

İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
20.01.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Giriş bedeli en ucuz markalar

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Giriş bedeli en ucuz markalar

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Giriş bedeli en ucuz markalarGIDADAN kuru temizlemeye, emlaktan spor salonlarına kadar birçok alanda faaliyet gösteren markalar, 2019 yılında uygun franchise bedelleri ile öne çıkıyor. 10 marka yıl sonuna kadar 371 adet yeni şube açmayı planlıyor. Bu markaların en önemli özelliği ise 50 bin TL’nin altında franchise bedeli talep etmeleri. Markalar bu sayede hem daha çok girişimci ye ulaşabiliyor hem de girişimcinin riskini minimumda tutabiliyor. Böyle olunca da daha çok şube açılışı gerçekleşmiş oluyor. Yetkililer, markaların franchise bedellerini düşük tutmasının önemine işaret ederek, “Birçok marka şuan TL cinsiyle giriş bedeli talep ediyor. Bu da sektörün büyümesi için önemil bir adım. 50 bin TL’nin altındaki markalar en çok ilgi gören franchise şirketleri oluyor” diyor.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNDE
Bu markalar arasında gıdadan kuru temizlemeye birçok alanda faaliyet gösteren şirket bulunduğunu anlatan yetkililer şu bilgileri verdi: “Gıdada en çok ilgi gören çiğ köfteciler. Hemen ardından börek ve pideciler geliyor. Bu markalar hem tüketici talebi hem de düşük yatırım tutarları ile 2019’un da gözdesi olmayı sürdürecek. Emlak, oto yıkama ve kuru temizleme ise gıda dışı alanlarda öne çıkıyor. Bu markaların kira bedelleri de çok düşük oluyor. Çünkü merkezi noktalara ihtiyaç duyulmuyor. Mesela kuru temizleme dükkanı bir sitenin ya da bir iş yerinin içerisinde küçük metrekarelere açılabiliyor. Ya da bir oto yıkamacı sokak arasında uygun bir noktada kurulabiliyor.”

EN ÇOK ŞUBE AÇANLAR
2019’da 1 Burger markası 10 yeni franchise verecek. Markanın giriş bedeli 25 bin TL. Yıl sonuna kadar en çok şube açacak markalardan biri de Göçmen Börekçisi. 30 bin TL franchise giriş bedeli bulunan marka, toplamda 95 yeni şube açmayı planlıyor. İstanbul dışında markanın hedefinde Anadolu illeri bulunuyor. Tatlıses Çiğköfte de yıl sonuna kadar 50 yeni franchise bulmayı planlıyor. Markanın giriş bedeli ise 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

Giriş bedeli en ucuz markalar

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