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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İK/Yeni Ekonomi
13.05.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

En iyi işyerleri belli oldu

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En iyi işyerleri belli oldu

Aon BestEmployer (En iyi işyeri) ödülleri verildi.

Araştırmaya katılan 186 şirket arasından 5 şirket en iyi işyeri ödülü aldı.

Bu şirketler; 
· Deniz Factoring A.Ş
· Lilly İlaç Ticaret Ltd Şti.
· Novartis
· THY A.O
· Yves Rocher

En iyi işyerlerinden Novartis, 3 sene üstüste Aon Best Employer olması nedeniyle ayrıca ‘Sürekli Mükemmellik’ ödülünü aldı.

Aon Hewitt ile birlikte yaptıkları bağlılık araştırması sonuçlarında bir önceki döneme göre çalışan bağlılığı skorunda ve çalışan deneyimini etkileyen diğer iş unsurlarında (kariyer olanakları, eğitim ve gelişim imkânları, marka) gelişme gösteren 7 şirket Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

Bu şirketler:
· Aksigorta A.Ş.
· ASSİSTT A.Ş.
· CMC Turkey
· FİBABANKA A.Ş.
· Kalekim A.Ş
· Migros Ticaret A.Ş
· Tusaş Motor Sanayi A.Ş. (TEI)

Bağlılık yüzde 51
Aon Hewitt’ in yaptığı Çalışan Bağlılığı Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye 2017 Çalışan Bağlılığı ortalaması yüzde 51.79, en iyilerde ise yüzde 74.  Bağlılık araştırmalarına göre kadın çalışanların bağlılıklarının erkek çalışanların bağlılıklarından daha düşük olduğu sonucu çıkıyor. Kadın ve erkek çalışanların çalışan deneyimini etkileyen unsurlar arasında en önemli fark kariyer olanakları ve eğitim gelişim imkanlarında ortaya çıkıyor. Örneğin, erkek çalışanların yüzde 39’u şirketteki geleceğe yönelik kariyer olanaklarının olduğunu düşünürken, bu oran kadınlarda bu oran yüzde 33’e düşüyor. Eğitim ve gelişim alanındaki erkek çalışanların yüzde 45’i yeni beceriler kazandıracak görev ve projelerde çalışma imkânı bulduklarını söylerken, kadınlarda bu oran yüzde 40’a düşüyor. Bunlara ek olarak kadın çalışanların sadece yüzde 30’u işlerinde gösterdiği performansı ücreti üzerinde önemli etkisi olduğu düşünürken, bu oran erkek çalışanlarda yüzde 36’ya yükseliyor.

En iyi işyerleri belli oldu

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