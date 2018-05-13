En iyi işyerleri belli oldu
Aon BestEmployer (En iyi işyeri) ödülleri verildi.
Araştırmaya katılan 186 şirket arasından 5 şirket en iyi işyeri ödülü aldı.
Bu şirketler;
· Deniz Factoring A.Ş
· Lilly İlaç Ticaret Ltd Şti.
· Novartis
· THY A.O
· Yves Rocher
En iyi işyerlerinden Novartis, 3 sene üstüste Aon Best Employer olması nedeniyle ayrıca ‘Sürekli Mükemmellik’ ödülünü aldı.
Aon Hewitt ile birlikte yaptıkları bağlılık araştırması sonuçlarında bir önceki döneme göre çalışan bağlılığı skorunda ve çalışan deneyimini etkileyen diğer iş unsurlarında (kariyer olanakları, eğitim ve gelişim imkânları, marka) gelişme gösteren 7 şirket Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü almaya hak kazandı.
Bu şirketler:
· Aksigorta A.Ş.
· ASSİSTT A.Ş.
· CMC Turkey
· FİBABANKA A.Ş.
· Kalekim A.Ş
· Migros Ticaret A.Ş
· Tusaş Motor Sanayi A.Ş. (TEI)
Bağlılık yüzde 51
Aon Hewitt’ in yaptığı Çalışan Bağlılığı Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye 2017 Çalışan Bağlılığı ortalaması yüzde 51.79, en iyilerde ise yüzde 74. Bağlılık araştırmalarına göre kadın çalışanların bağlılıklarının erkek çalışanların bağlılıklarından daha düşük olduğu sonucu çıkıyor. Kadın ve erkek çalışanların çalışan deneyimini etkileyen unsurlar arasında en önemli fark kariyer olanakları ve eğitim gelişim imkanlarında ortaya çıkıyor. Örneğin, erkek çalışanların yüzde 39’u şirketteki geleceğe yönelik kariyer olanaklarının olduğunu düşünürken, bu oran kadınlarda bu oran yüzde 33’e düşüyor. Eğitim ve gelişim alanındaki erkek çalışanların yüzde 45’i yeni beceriler kazandıracak görev ve projelerde çalışma imkânı bulduklarını söylerken, kadınlarda bu oran yüzde 40’a düşüyor. Bunlara ek olarak kadın çalışanların sadece yüzde 30’u işlerinde gösterdiği performansı ücreti üzerinde önemli etkisi olduğu düşünürken, bu oran erkek çalışanlarda yüzde 36’ya yükseliyor.
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