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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDiyarbakır şalları 20 kadına iş yarattı
GeriİK/Yeni Ekonomi Diyarbakır şalları 20 kadına iş yarattı
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İK/Yeni Ekonomi
Elif ERGU
13.05.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Diyarbakır şalları 20 kadına iş yarattı

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Diyarbakır şalları 20 kadına iş yarattı

Silk and Cashmere markası, Diyarbakır Kulp ilçesinde yürüttüğü Diyarbakır şalları projesi kapsamında üretilen ipek şalları Zürih, Londra gibi yurtdışı mağazalarında satıyor. Proje 20 Diyarbakırlı kadına iş sağlıyor.

Diyarbakır şalları 20 kadına iş yarattıAyşen Zamanpur Türkiye’nin en tanınmış girişimcilerinden. Bundan tam 26 yıl önce kurduğu Silk and Cashmere markasıyla müthiş bir hikayeye imza attı. Kimsenin Çin’e gitmediği zamanlarda kaşmirin peşinden gitti, büyük zorluklarla hiç dil bilmeden Çin’de köy köy gezdi. İç Moğolistan’da yaptığı üretimle ilklere imza attı. İpek ve kaşmirden bir marka yarattı. İlk satışlarını Zürih’te yaptı, yıllardır kalitesinden hiç ödün vermeden emin adımlarla markasını büyüttü. Kaşmir Yolu adıyla yazdığı kitabında da girişimcilik öyküsünü anlattı.

26 ülkede 200’ün üzerinde satış noktasında satılan Silk and Cashmere’de artık ikinci kuşak Zamanpurlar da yönetimde. Ayşen Zamanpur’un çocukları Ferhat ve Yasemin Zamanpur da Silk and Cashmere’de sorumluluk aldı.

Ayşen Zamanpur ve Yasemin Zamanpur Venedik’te 13’üncüsü gerçekleştirilen Perakende Liderler Konferansı LİDKO’daydı. Sosyal
Danışmanlık tarafından düzenlenen konferansta Ayşen ve Yasemin Zamanpur’dan kadın girişimcilere yönelik projelerini anlattılar.
Silk and Cashmere, 11 yıldır Diyarbakır Kulp ilçesi Kaymakamlığı ile ortaklaşa Diyarbakır Şalları Projesi yürütüyor. Bu kapsamda 11 senedir atölyelerde yüzde 100 Diyarbakır ipeğinden saf ipek şallar üretiliyor.

Silk and Cashmere, Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki ipek dokuma atölyelerinde ipek şallar dokuyarak hem ailelerinin hem de kendi geçimlerini sağlayan kadınların ürettiği yüzde 100 saf ipek şalları Türkiye dışındaki mağazalarında da satmaya başladı.

Yasemin Zamanpur da Diyarbakır’da ipek iplik fabrikası ve Kulp Kaymakamlığı bünyesindeki ipek el dokuma atölyelerinin yeterince sipariş olmadığı için kapanma noktasındayken, yeniden faaliyete geçirildiğini ve Silk and Cashmere işbirliğiyle çok sayıda kadının atölyelerde dokumacılık yapmaya başladığını anlatıyor. “Bu güzel şallara her dokunduğumuzda o değerli kadınların alınterini, emeğini hissediyoruz. Amacımız o güzel kadınları saf ipek şallarla hayata daha sıkı bağlamak” diyen Yasemin Zamanpur da, projenin adım adım büyümesini hedeflediklerini söylüyor.

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