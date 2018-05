Diyarbakır şalları 20 kadına iş yarattı

Ayşen Zamanpur Türkiye’nin en tanınmış girişimcilerinden. Bundan tam 26 yıl önce kurduğu Silk and Cashmere markasıyla müthiş bir hikayeye imza attı. Kimsenin Çin’e gitmediği zamanlarda kaşmirin peşinden gitti, büyük zorluklarla hiç dil bilmeden Çin’de köy köy gezdi. İç Moğolistan’da yaptığı üretimle ilklere imza attı. İpek ve kaşmirden bir marka yarattı. İlk satışlarını Zürih’te yaptı, yıllardır kalitesinden hiç ödün vermeden emin adımlarla markasını büyüttü. Kaşmir Yolu adıyla yazdığı kitabında da girişimcilik öyküsünü anlattı.



26 ülkede 200’ün üzerinde satış noktasında satılan Silk and Cashmere’de artık ikinci kuşak Zamanpurlar da yönetimde. Ayşen Zamanpur’un çocukları Ferhat ve Yasemin Zamanpur da Silk and Cashmere’de sorumluluk aldı.



Ayşen Zamanpur ve Yasemin Zamanpur Venedik’te 13’üncüsü gerçekleştirilen Perakende Liderler Konferansı LİDKO’daydı. Sosyal

Danışmanlık tarafından düzenlenen konferansta Ayşen ve Yasemin Zamanpur’dan kadın girişimcilere yönelik projelerini anlattılar.

Silk and Cashmere, 11 yıldır Diyarbakır Kulp ilçesi Kaymakamlığı ile ortaklaşa Diyarbakır Şalları Projesi yürütüyor. Bu kapsamda 11 senedir atölyelerde yüzde 100 Diyarbakır ipeğinden saf ipek şallar üretiliyor.



Silk and Cashmere, Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki ipek dokuma atölyelerinde ipek şallar dokuyarak hem ailelerinin hem de kendi geçimlerini sağlayan kadınların ürettiği yüzde 100 saf ipek şalları Türkiye dışındaki mağazalarında da satmaya başladı.



Yasemin Zamanpur da Diyarbakır’da ipek iplik fabrikası ve Kulp Kaymakamlığı bünyesindeki ipek el dokuma atölyelerinin yeterince sipariş olmadığı için kapanma noktasındayken, yeniden faaliyete geçirildiğini ve Silk and Cashmere işbirliğiyle çok sayıda kadının atölyelerde dokumacılık yapmaya başladığını anlatıyor. “Bu güzel şallara her dokunduğumuzda o değerli kadınların alınterini, emeğini hissediyoruz. Amacımız o güzel kadınları saf ipek şallarla hayata daha sıkı bağlamak” diyen Yasemin Zamanpur da, projenin adım adım büyümesini hedeflediklerini söylüyor.