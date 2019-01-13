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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
13.01.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Dilim dilim rekor büyüme

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Dilim dilim rekor büyüme

Türkiye’de hızlı bir büyüme yakalayan börek markaları 2019’da rekor büyüme yakalayacak. 10’a yakın börek markasının 200’denf azla şube açması beklenirken, düşük yatırım bedelleri ile birçok yatırımcının da gözde sektörü. bugün 100 metrekarelik bir dükkanın ortalama yatırım tutarı 250 bin TL’yi buluyor.

Dilim dilim rekor büyümeSon 15 yılda markalaşma adımlarını tamamlayan Türk börekçileri 2019’u adeta yatırım yılı ilan etti. Franchise giriş bedeli talep etmeyen firmalar yatırım bedellerini de minimuma çekerek 2019’da şube sayısını arttırmayı planlıyor. Sektörde 2019’da 200’e yakın yeni şube açılışı planlanıyor. Bugün ortalama 100 metrekarelik markalı bir börek restoranı açmak isteyen yatırımcının 250 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu yatırımın doğru bir lokasyonda gerçekleşmesi durumunda yatırımını 12 ayda çıkarabileceği belirtiliyor.

ANAHTAR TESLİM DÜKKAN
Daha çok girişimci ruha sahip genç yatırımcılarla çalışmak istediğini anlatan sektör temsilcileri, şu değerlendirmeyi yaptı: “Restoranın açılmasına karar verildikten sonra eğitimler başlıyor. Dekorasyon, mal temini, yer seçimi gibi konular üzerinde çalışmalar başlıyor. Franchise giriş bedelleri birçok markada talep edilmiyor. Markaların ortalama yatırım tutarı ise 250 bin lira civarında. Bu yatırım tutarları için dekorasyon ve kullanılacak aletler de dahil ediliyor. Yatırımcı için birçok marka anahtar teslim yapıyor. Bu hem yatırımcı hem de marka için önemli. Çünkü farklı yapılan çalışmalar bazen amacın dışına çıkabiliyor.”

YATIRIM İÇİN DOĞRU YER
Yatırım için doğru lokasyon hakkında da bilgi veren yetkililer şunları anlattı: “Markalar il ve ilçe merkezlerinde ortalama 100 metrekarelik dükkanları tercih ediyor. bazı noktalarda restoran kopsetinde hizmet vermek için daha büyük metrekarelerde de faaliyet gösteriyorlar. Burada en önemli konu ise dükkanın dış kullanım alanına sahip olması. İnsan ve araç hareketliliği de yatırım yapılacak dükkan için çok önemli. Özellikle iş yerleri ve üniversitelerin bulunduğu caddeler öne çıkıyor. Daha çok paket servis için uygun noktalar da öne çıkıyor. Yatırım maliyetleri bölgelere ve dükkanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Ancak bir börek restoranının ortalama yatırım maliyeti 250 bin lira. Dükkanda çalışacak personel sayısı da yatırımın geri dönüş süresinde etkili oluyor. Bunun ortalama süresi ise 18 ay olarak hesaplanıyor.”

Dilim dilim rekor büyüme

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