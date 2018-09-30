Çiftçileri dönüştüren kadın girişimci
Çiftçileri dönüştüren kadın girişimci Tülin Akın, Schwab Vakfı’ndan Sosyal Girişimcilik ödülü aldı. 12 bin köyü gezdi, köylüleri eğitti, farklı kurumlarla çiftçileri dönüştüren projelere imza attı. “Çiftçilik özenilecek, güzel bir iştir” diyen Tülin Akın, Tarım ve Teknoloji Kolejleri kurmayı hedefliyor.
Tülin Akın Türkiye’de tarımsal kalkınma modeli geliştiren, 10 yılı aşkın bir süredir bu konuda yoğun emek harcayan biri. 2004 yılında öğrenciyken kurduğu tarımsalpazarlama.com sitesi alanında ilkti. Köyleri gezip köylülere yeni teknolojileri, interneti öğreten bu genç kadın kısa sürede farklı kurumların ilgisini de çekti. Ancak yol alması hiç de kolay olmadı. Çiftçilerin ürünlerini hem bilinçli üretebilmesi hem de pazarlaması için uzun soluklu bir yol izledi Tülin Akın. Çiftçileri teknolojiyle buluşturarak kırsalda dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzerine çalışan Tülin Akın, kurucusu olduğu TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. ile ilkleri hayata geçirdi.
Tarımsalpazarlama.com Tülin Akın’ın ilk girişimiydi, bu girişimiyle 2007’de İhracatın Yıldızları Programı’nda e-ihracat birincilik ödülünü aldı. Bankalarla birlikte çiftçi kredi kartlarını modelleyerek, çiftçinin zarar görmeden finans kaynağı bulmasını sağladı ve bunları anlatmak için yaklaşık 12 bin köyü gezdi, binlerce çiftçiyle görüştü.
Vodafone ile birlikte Çiftçi Kulübü’nü kurdu ve çiftçiye özel uygulamalarla 1 milyon 400 bin çiftçiye ve ailesine bilgi ve hizmet ulaştırarak tarımda erken uyarı bilgilendirmelerini başlattı. Intel’in desteklediği, okuma yazma bilen herkesin kullanabileceği ve bilgi, iletişim, pazarlama, ihtiyacı olan konularda uzmanlara soru sorabilmeyi sağlayan özel bir çiftçi bilgisayarı yazılımı üretilmesini sağladı.
Kırsal alanda su bilincini geliştirmek ve traktör kazalarını önlemek amacıyla da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. 2012 yılında Türkiye Ziraatçılar Derneği’nden Tarımsal Ticareti Geliştirme Ödülü, 2013’te Sabancı Vakfı’ndan Türkiye’nin Fark Yaratanı, 2013 JCI TOYP Dünya’nın 10 Başarılı Genci Girişimcilik Ödülü’nü, 2013 Anita Borg Institute Uluslararası Sosyal Etki Ödülü, 2013 Garanti - Kagider Yılın Kadın Sosyal Girişimcisi Ödülünü aldı. Ve son olarak da geçen hafta dünya genelinde 11 kuruluştan 12 sosyal girişimci, Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı tarafından 2018 Yılı Sosyal Girişimcileri olarak seçildi. Bunlar arasında Tülin Akın da yer aldı.
TARIM KOLEJİ KURMAK İSTİYOR
Aydın’da bulunan dünyanın ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy’de çalışan Tülin Akın, farklı sektörleri çiftçilerle buluşturmak, çiftçilere tarım teknolojilerini uygulamalı göstermek, endüstriyel çiftliklerde kullanılan IoT teknolojilerinin aile çiftçilerine uyarlanmasını sağlamak üzerine projeler yürütüyor. Akın ödülü aldıktan sonra mutluluğunu paylaşırken de, “Bu ödül benim kadar ekibimin ve emektar çiftçilerimizin ödülüdür” diyen biri. Schwab Ödülü’nü aldıktan sonra Belçika Kraliçesi Mathilde ile görüşerek aile çiftçilerinin teknoloji ile buluşmasının önemini anlatan, UNICEF Başkanı Henrietta Fore ile gençlerin tarıma yönlendirilmesi ile ilgili konuşan Tülin Akın’ın hedefi Tarım ve Teknoloji Kolejleri kurmak.
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