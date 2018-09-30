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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerÇiftçileri dönüştüren kadın girişimci
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İK/Yeni Ekonomi
Elif ERGU
30.09.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Çiftçileri dönüştüren kadın girişimci

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Çiftçileri dönüştüren kadın girişimci

Çiftçileri dönüştüren kadın girişimci Tülin Akın, Schwab Vakfı’ndan Sosyal Girişimcilik ödülü aldı. 12 bin köyü gezdi, köylüleri eğitti, farklı kurumlarla çiftçileri dönüştüren projelere imza attı. “Çiftçilik özenilecek, güzel bir iştir” diyen Tülin Akın, Tarım ve Teknoloji Kolejleri kurmayı hedefliyor.

Çiftçileri dönüştüren kadın girişimciTülin Akın Türkiye’de tarımsal kalkınma modeli geliştiren, 10 yılı aşkın bir süredir bu konuda yoğun emek harcayan biri. 2004 yılında öğrenciyken kurduğu tarımsalpazarlama.com sitesi alanında ilkti. Köyleri gezip köylülere yeni teknolojileri, interneti öğreten bu genç kadın kısa sürede farklı kurumların ilgisini de çekti. Ancak yol alması hiç de kolay olmadı. Çiftçilerin ürünlerini hem bilinçli üretebilmesi hem de pazarlaması için uzun soluklu bir yol izledi Tülin Akın. Çiftçileri teknolojiyle buluşturarak kırsalda dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzerine çalışan Tülin Akın, kurucusu olduğu TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. ile ilkleri hayata geçirdi.

Tarımsalpazarlama.com Tülin Akın’ın ilk girişimiydi, bu girişimiyle 2007’de İhracatın Yıldızları Programı’nda e-ihracat birincilik ödülünü aldı. Bankalarla birlikte çiftçi kredi kartlarını modelleyerek, çiftçinin zarar görmeden finans kaynağı bulmasını sağladı ve bunları anlatmak için yaklaşık 12 bin köyü gezdi, binlerce çiftçiyle görüştü.

Vodafone ile birlikte Çiftçi Kulübü’nü kurdu ve çiftçiye özel uygulamalarla 1 milyon 400 bin çiftçiye ve ailesine bilgi ve hizmet ulaştırarak tarımda erken uyarı bilgilendirmelerini başlattı. Intel’in desteklediği, okuma yazma bilen herkesin kullanabileceği ve bilgi, iletişim, pazarlama, ihtiyacı olan konularda uzmanlara soru sorabilmeyi sağlayan özel bir çiftçi bilgisayarı yazılımı üretilmesini sağladı.

Kırsal alanda su bilincini geliştirmek ve traktör kazalarını önlemek amacıyla da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. 2012 yılında Türkiye Ziraatçılar Derneği’nden Tarımsal Ticareti Geliştirme Ödülü, 2013’te Sabancı Vakfı’ndan Türkiye’nin Fark Yaratanı, 2013 JCI TOYP Dünya’nın 10 Başarılı Genci Girişimcilik Ödülü’nü, 2013 Anita Borg Institute Uluslararası Sosyal Etki Ödülü, 2013 Garanti - Kagider Yılın Kadın Sosyal Girişimcisi Ödülünü aldı. Ve son olarak da geçen hafta dünya genelinde 11 kuruluştan 12 sosyal girişimci, Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı tarafından 2018 Yılı Sosyal Girişimcileri olarak seçildi. Bunlar arasında Tülin Akın da yer aldı.

TARIM KOLEJİ KURMAK İSTİYOR
Aydın’da bulunan dünyanın ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy’de çalışan Tülin Akın, farklı sektörleri çiftçilerle buluşturmak, çiftçilere tarım teknolojilerini uygulamalı göstermek, endüstriyel çiftliklerde kullanılan IoT teknolojilerinin aile çiftçilerine uyarlanmasını sağlamak üzerine projeler yürütüyor. Akın ödülü aldıktan sonra mutluluğunu paylaşırken de, “Bu ödül benim kadar ekibimin ve emektar çiftçilerimizin ödülüdür” diyen biri. Schwab Ödülü’nü aldıktan sonra Belçika Kraliçesi Mathilde ile görüşerek aile çiftçilerinin teknoloji ile buluşmasının önemini anlatan, UNICEF Başkanı Henrietta Fore ile gençlerin tarıma yönlendirilmesi ile ilgili konuşan Tülin Akın’ın hedefi Tarım ve Teknoloji Kolejleri kurmak.

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