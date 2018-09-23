4 yılda 2.2 milyon yeni istihdam
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda istihdamı artırmaya yönelik önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda 2018 sonunda 28.6 milyon olan istihdam düzeyi 2021’de 30.9 milyon kişiye çıkacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) istihdamı artırmaya yönelik önemli kararlar çıktı. Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nda atılacak adımları sıralarken; önce 2002’den 2013’e kadarki dönemde 7 milyon yeni istihdam oluşturduğuna dikkat çekti ve istihdamdaki hedefleri de ortaya koydu.
Buna göre, konjonktürel ve yapısal politika adımlarıyla ekonominin uzun vadede güçlü bir büyüme trendine yönelmesinin önkoşulu olarak görülen dengelenme döneminde işsizlik oranı, 2019 sonunda yüzde 12.1’e yükselecek ve dengelenme sonrası toparlanma dönemi olarak nitelenebilecek 2021 yılında ise yüzde 10.8’e gerileyecek.
2019’DA 29,8 MİLYON İSTİHDAM
Yeni Ekonomi Programı’na göre işsizlik; 2018’de yüzde 11,3, 2019’da yüzde 12,1, 2020’de yüzde 11,9 ve 2021’de yüzde 10,8 olarak gerçekleşecek. Ve bu programa göre de 2021 yılında 2 milyon yeni istihdam oluşturulacak. Yine 2021’de istihdam düzeyi 30,9 milyon kişi olacak ki, 2021’de nüfusun 84,4 milyon kişi olması bekleniyor. Bu da nüfusun yüzde 37’ye yakınına istihdam sağlanacağı anlamına geliyor.
YEP’e göre, 2019’da ise istihdam oranı yüzde 47,2’ye çıkarken, istihdam düzeyi 29,8 milyon kişinin üzerinde olacak. Program gösteriyor ki, 2020’ye kadar her yıl 400 binin üzerinde kişiye yeni istihdam yaratılırken; 2020’de bu rakam 700 bine, 2021’de de bir milyon kişinin üzerine çıkıyor.
Hangi Adımlar Atılacak?
- İstihdam teşvikleri ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanacak.
- Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör iş birliği modelleri kurulacak.
- Özel sektörle iş birliği yapılarak eğitim-öğretim müfredatı çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak işgücü oluşturulacak şekilde güncellenecek.
- Gençlerin işgücü niteliği artırılacak ve başta yazılım, algoritma, endüstriyel tasarım olmak üzere belirli konularda temel beceriler kazanmaları sağlanacak.
- Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireyler aktif işgücü programlarından yararlandırılacak.
- Dijital ekonomide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla ortaya çıkan yeni meslek alanlarında işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek.
- Gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik aktif işgücü programlar uygulanacak ve istihdam edilmelerini sağlamaya yönelik teşvikler geliştirilecek.
- Eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin işgücüne ve istihdama katılımları desteklenecek.
- Mesleki eğitimde üretim bazlı yaklaşıma geçilecek.
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