İHA: DEAŞ'ın kaçırdığı askere şehitlik ünvanı verildi

Suriye sınırında çıkan çatışmanın ardından terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan er Safter Taş’a şehitlik ünvanı verildi. Iğdır’ın Aralık ilçesi Aşağı Eratan köyünde yaşayan Taş ailesi, yetkililerin kendilerini ziyaret ettiğini belirtti.

ÇOCUĞUNUZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Oğluna şehitlik ünvanı verildiğini belirten baba Aydın Taş, “Cumartesi günü garnizon komutanı, Aralık İlçe Kaymakamımız ve Aralık İlçe Jandarma Bölük Komutanımız buraya geldiler. Çocuğumuzun şehitlik mertebesine ulaştığı haberini verdiler. Başınız sağ olsun, çocuğunuz şehit olmuştur, vatan sağ olsun dediler” dedi.

“Bu devlet için gerekiyorsa bizde can vermeye hazır durumdayız” diyen baba Taş, “4 tane oğlum daha var, bu vatana feda etmekten hiçbir zaman çekinmiyorum. 25 ay 18 gündür haber alamıyorduk. 2 gün önce, Cumartesi günü oğlumun şehit olduğu haberini bize verdiler” şeklinde konuştu.

“GAİPLİK DAVASI AÇTIM”

Gaiplik davası açtığını ve mahkemeye gerek kalmadığını belirten baba Taş, “Bugün mahkeme sonucu açıklanacaktı ama mahkemeye gerek kalmadı. Cumartesi günü zaten şehitlik haberini verdiler. Iğdır Valimiz, Aralık İlçe Kaymakamımız, Garnizon ve Alay Komutanımız bugün buradaydılar. Cenaze namazı kılındı, taziyede bulunup başsağlığı dileyerek gittiler” ifadelerini kullandı.

Anne Senem Taş ise, oğlunun şehitlik mertebesine ulaştığını belirterek, “Evet doğrudur oğluma şehitlik ünvanı verildi. Vatan sağ olsun” dedi