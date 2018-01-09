İdlib savaşı

SURİYE’de terör örgütü DEAŞ’ın ağır darbe alması ve BM himayesindeki 8’inci Cenevre müzakere turunun sonuçsuz kalmasının ardından Esad rejimi ve müttefiklerinin, büyük bölümü muhalifler ile terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün denetimindeki Türkiye sınırına komşu İdlib vilayetine geçen ayın sonlarında başlattığı operasyonlar önceki gün hız kazandı.

SİNJAR KASABASI ALINDI

Rejim ve müttefikleri 7 Ocak’ta İdlib vilayetinin merkezi İdlib şehrine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Sinjar kasabasını ve çevre köyleri HTŞ’nin elinden aldı. Bu harekâtta Şam yönetimi güçlerine karadan İran’ın desteklediği gruplarla havadan Rus savaş uçakları yoğun destek verdi. Kilit konumdaki Sinjar ilçesi ve çevre köylerinde 100 bin civarında kişinin yaşadığı sanılıyor. İngiliz Reuters ajansı, Sinjar’ın ardından rejim ve müttefiklerinin bu kasabanın 18 km kuzeyindeki muhaliflerin elindeki Abu al Duhur Hava Üssü’ne yöneldiğini aktardı. Amerikan AP ajansı, Esad rejiminin cepheye en güvenilir ve seçkin güçlerden olan Suriyeli Tuğgeneral Suheil al-Hassan komutasındaki ‘Kaplan’ birliklerini sürdüğüne dikkat çekti. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 25 Aralık 2017’den bu yana İdlib’deki çatışmalarda şu ana kadar rejim karşıtlarından 57, rejim ve müttefiklerinden ise 46 kişinin öldüğünü duyurdu. AP’ye konuşan Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, “Rejim, İdlib vilayetinin doğusunu istiyor. Amaçları Şam ve Halep arasındaki karayolu bağlantısına yönelik tehdidi ortadan kaldırmak” dedi.

HAVA BOMBARDIMANI

Öte yandan, İdlib vilayetine yönelik hava bombardımanları da sürüyor. Anadolu Ajansı rejim ve müttefiklerinin pazar akşamından bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında 24 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgede faal Beyaz Baretliler sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre; vilayetin Kın Safra, Şeyh Ahmet, Kefrenbil, El Gadfe, Ken Sfra ve Falul köyleri gece boyunca çok sayıda hava saldırısının hedefi oldu. İdlib’de son üç haftadır yoğunlaşan hava saldırılarında en 90 sivilin yaşamını yitirdiği, 200’den fazla sivilin de yaralandığı tahmin ediliyor.

BİLGİ NOTU: Suriye’nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib vilayeti, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Geçen yılın temmuz ayında ise vilayetteki El Kaide bağlantılı HTŞ unsurları, ılımlı muhalif Ahrar el Şam ve müttefiklerine saldırarak, bu grupları güneye geriletmişti.

KAFKAS KÖKENLİ MUHALİF GRUBA BOMBA: 30 ÖLÜ

Rejim güçleri güneyden İdlib’e yüklenirken, vilayetin merkezi İdlib şehrinde HTŞ ile birlikte operasyonlara katılan ve Kafkasya kökenli militanlardan oluşan Ajnad Al Kavkaz adlı örgütün karargâhında önceki akşam bir patlama gerçekleşti. AP, patlamaya bomba yüklü bir aracın yol açtığını bildirdi. Olayda aralarında sivillerin de olduğu en az 30 kişi öldü. 100’e yakın kişi de yaralandı. AP, sivil savunma teşkilatı Beyaz Baretliler’e dayandırdığı haberinde, ölenlerin 4’ünün çocuk 11’inin kadın olduğunu duyurdu. Karargâhı hedef alınan Ajnad Al Kavkaz adlı örgütün sorumlusu Abdul Hakim kod adlı Çeçen kökenli Rustam Azhiyev’in ABD merkezli Intercept adlı dergiye verdiği mülakat, 3 Eylül 2016’da yayınlanmış, söz konusu dergi, bu şahsın İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir apartmanda ikamet ettiğini yazmıştı.

TÜRK ASKERİNE SURİYE’DE SALDIRI

SURİYE’nin kuzeyindeki İdlib şehrinde ateşkes gözlem görevini yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait konvoya, Daret-İzze ilçesi yakınlarında roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roketin konvoyun 20 metre yakınına düştüğü ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldı. Ramazan ÇELİK/DHA





AMERİKAN AP AJANSI: OPERASYON ÇOK RİSKLİ

Amerikan AP ajansı, rejim ve müttefiklerinin İdlib harekâtının önemli riskler barındırdığını yazdı. Bölgenin rejimle savaşan grupların elinde kalan son vilayet olduğuna dikkat çeken ajans, kış koşullarında çatışmalardan kaçan binlerce sivilin Türkiye sınırına yönelebileceğini belirtti. Analizden satır başları şöyle:

Türkiye ile sınırdaş olan vilayet BM’ye göre 1.1 milyonu ülkenin başka yerlerinden gelen 2.6 milyon Suriyeli’ye evsahipliği yapıyor. İran ve Rusya ile vardığı ‘gerginliği azaltma’ gereğince Türkiye, vilayetin kuzeyinde askeri gözlemcilerden oluşan bir hat oluşturdu. Ancak bu anlaşma çatışmaları ve hava operasyonlarını sona erdirmeye yetmedi.

Rejimin ne kadar ilerleyeceği belli değil. Ajansa konuşan muhaliflere göre Esad rejimi şimdilik Abu al Duhur Hava Üssü’nü ele geçirmeye çalışıyor. Burası alınırsa rejim, Şam-Halep yolunun güvenliğini sağlama şansına kavuşacak.

Ajansa konuşan Hasan adlı bir muhalif aktivist, muhaliflerin durumunun çok zor olduğunu, zira biri rejim diğeri ise bölgede halen faal DEAŞ unsurları olmak üzere iki cephede sıkıştıklarını söyledi.