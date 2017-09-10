İcra’da rüşvete 12 yıl hapis talebi

İstanbul Adalet Sarayı'nda icra müdürlüklerine yapılan rüşvet operasyonuyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, icra müdürlüklerinde çalışan personel ile avukatlardan oluşan 34 kişi hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

11 AY TAKİP EDİLDİLER

Sabah gazetesinin haberine göre; İddianamede Cumhurbaşkanlığı'na giden ihbar üzerine çökertilen İstanbul Adalet Sarayı'ndaki rüşvet ağı gözler önüne serildi. İş takipçilerinin rüşveti, icra dairesi çalışanlarına dosya arasına, masa altı veya çekmecelere koyarak verdiği tespit edildi. Rüşvet alışverişi polislerin icra müdürlüklerine yerleştirdiği gizli kameralara da takıldı.

12 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianameye göre, adli ve idari soruşturmanın başlanmasının ardından, polis ekipleri şüphelilerle ilgili fiziki ve teknik takibe başladı. İcra müdürlüklerine mahkeme kararıyla gizli kameralar yerleştirilerek, 11 ay boyunca titizlikle araştırma ve inceleme yapıldı. Saniye saniye kayda alınan rüşvet çarkı, şüphelilerin telefon konuşmalarına da yansıdı. İddianamede, icra dairelerine yapılan operasyonlarda yakalanan 34 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı, diğerlerinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. İcra müdürleri Ahmet Saltık ve Kazım Yüksel'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisleri istendi. Saltık ve Yüksel'in görev yaptıkları dairelerde gerekli denetim ve gözetimi yerine getirmeyerek memurların suç işlemelerinin önüne geçmedikleri kaydedildi. Diğer 32 şüpheli hakkında ise "rüşvet alma ve verme" suçlarından 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.