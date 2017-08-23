İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken paylaşım: Bu kızın yerine Elif de olabilirdi

Tatlıses, Instagram hesabı üzerinden, Suriyeli kızla birlikte bir restoranda yemek yediği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa da duygu dolu sözlerle açıklamada bulunan İbrahim Tatlıses, takipçlerinin övgüsünü aldı.

İbo yaptığı paylaşıma, "Bu hanım kızımız Suriye'nin Halep şehrinden göçe zorlanmış, memleketini bırakıp gelmiş çünkü çaresiz... Adı Emine, ALLAH göstermesin bu kızın yerinde benim kızım Elif de olabilirdi. Bir saniye sonrasını kim tahmin edebilir? Neden bizler bu insanları dışlarız, neden bir tas çorbayı onlara çok görürüz? Emine'nin karnı aç ve onun gibi nicelerinin... Kim ister böyle yaşamayı? Düşünebiliyor musunuz evi yok, barkı yok, bir lokma yiyecek ekmeği yok... Gelin birlik olalım, bu gariplerin zehir olmuş dünyalarını biz de zehir etmeyelim... Hiç birşey kaybetmeyiz ama elimizden geleni yapmazsak bu masum çocukların bir damla gözyaşının hesabını veremeyiz" açıklamasında bulundu.