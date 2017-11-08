İBB Başkanı'ndan metro müjdesi! 'En geç 1 ay içinde...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Florya Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çok sayıda basın kuruluşundan gazetecilerin katıldığı programda Başkan Uysal, İstanbul’da yapılacak olan AKM projesi, kentsel dönüşüm çalışmaları, metro çalışmaları ve istiklal Caddesi gibi bir çok proje hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Başkanı Uysal yaptığı konuşmada, göreve geldiği 40 gün içerisinde Büyükşehir’in fotoğrafını çektiğini ve yapacaklarını planladığını söyledi.







Atatürk Kültür Merkezi projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, “AKM konusunda orayı üstlenen müteahhitten sorumlusuna kadar herkesin orasının bir prestij projesi olarak bakacak ve gayret edeceklerini düşünüyorum. Orası her zaman dünyada kendilerine referans olacağını bildikleri için her şeyi ortaya koyarak en iyisin yapacaklarını düşünüyorum. Büyükşehir olarak bizlerinde bir prestij projesi bizde elimizden geleni yapacağız. Baktığımız zaman projesi hakikaten dünyada ses getirebilecek bir proje” dedi.

'İLAVE İMAR ARTIŞI OLMAYACAK'



Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul’da prensibini açıklayan Başkan Uysal, “Eğer kentsel dönüşüm yapılacaksa yerinde yapılacak. Hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani yıkılıp yeniden aynısı yapılacak. İlave bir bina veya dairede yapılmayacak. Büyükşehir olarak kentsel dönüşüm için 1 milyar TL bütçe ayırdık. Biz yerinde dönüşüm yaparken, vatandaşın metrekaresinden yüzde 20 düşük yapılacak. Yani vatandaşa diyeceğiz ki, ‘Senin daireni yıkıp yapalım, ama 120 metrekareyse yüzde 100 metrekare olarak sana yapıp verelim’ diyeceğiz. O yüzde 20’nin ortalama İstanbul’da yüzde 60-70 maliyeti sağlayacağını düşünüyoruz. Yüzde 30-40 ise belediye olarak bizim desteğimiz olursa yerinde yıkıp yapabileceğiz. Bizim temel prensibimiz bu olacak” diye konuştu.

Yatay mimarinin daha doğru olduğunu söyleyen Başkan Mevlüt Uysal, “İstanbul’da yaklaşık 800 bin civarında konut yenilenmesi gerekiyor. Biz bunu ilan ettiğimiz zaman tahmin ediyorum 15-20 bin konut biz hazırız yapalım konumunda olabilir. Bu şekilde bir çalışma ile 10-15 yıl içerisinde İstanbul’da yenilenmenin tamamlanacağını düşünüyorum. Site yüksek blok mu doğru, yoksa bir Fatih, Bahçelievler mi doğru? İlk bakışta site çok cazip gibi geliyor ama ben insani açıdan, komşuluk ilişkilerini daha iyi tutan alçak katlı yatay mimari dediğimiz o yapıların daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama mimarlarımız da tam tersine ne kadar yükseltirsek konumunda kalıyorlar” şeklinde konuştu.

Binaların çok aşırı yükselmemesi için mücadele edeceklerini dile getiren Başkan Uysal, “Bu kadar dar bir alanda, çok nüfusun yaşadığı yerde 3-5 katlı yere İstanbul’daki nüfusu sığdırma imkanımız yok. Bunu da hepimiz biliyoruz. Ama 50 katlı bir gökdelenden dürbünle geçen vatandaşı seyretmek hepimizin çok iyi dediği bir şey değil. Bu manada gökdelenlere taşınmak için furya başlıyor, başka bir furyada alçak katlı konutlara devam etmek istiyor. Bu yapılardan hoşlananlar, şu andaki mevcut yapıda devam etmek isteyenler belirli noktalara toplanabilir. Ama biz belediye olarak kamu olarak onu teşvik edici değil, onlara fren olucu bir görev üstlenmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

'EN GEÇ 1 AY İÇİNDE AÇILACAK'



Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metro çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Mevlüt Uysal, “Çekmeköy Metrosu, Türkiye’de ilk defa yapılan sürücüsüz metro çalışmasıdır. Testleri uzun zamandır devam ediyor. Şu anda testler bitti ve sertifikası alınması gerekiyor. Yanılmıyorsam bu hafta içinde sertifikası alınacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde açılacağını ve açılmaya hazır hale geleceğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu kadar sabrettiler en geç bir ay içerisinde açacağımızın sözünü veriyoruz” diye konuştu.



İstiklal Caddesindeki çalışmalara da değinen Başkan Uysal, “İstiklal Caddesinde yapılan çalışmanın doğru olduğunu düşünüyorum. İstiklal Caddesi Cumhuriyet dönemimizden önceki dönemlerden kalma tarihi bir yer. Birçok defa orada işlemler yapıldı, o işlemlerin hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık oldu. Esaslı bir çalışma yapalım, biraz emek verelim ve bir daha oralara girmeyelim denilmiş. Bu doğru bir karar. Uygulamada vatandaşı üzen ve sıkıntıya sokak durumlar var. Oradaki müteahhitten işçilerinden çalışanlarına herkese daha düzenli çalışarak orada ki insanları daha az rahatsız ederek çözebilir. Onların tedbirlerini alacağız. Zaten yılbaşına kadar bitmesi lazım. Onun için düzelteceğiz. Onun için istiklal Caddesinde ki çalışmaları daha iyi denetleyip bir an önce bitmesini sağlayacağız. Proje doğru mu, diye sorarsanız, doğru bir çalışma” ifadelerini kullandı. Toplantı sonrasında Başkan Mevlüt Uysal ve basın mensupları toplu fotoğraf çektirdi.