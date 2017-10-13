Hürriyet'e saldırı davası: Tanıklar zorla getirilecek

HÜRRİYET Gazetesi’nin Bağcılar’daki binasına 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde saldırı düzenleyerek binaya girmeye çalıştıkları, camları ve kameraları kırdıkları iddiasıyla haklarında ‘nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 26 kişinin duruşması dün Bakırköy 5’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



OTOMOBİLDEN ÇIKMAMIŞ

Sanık Kemal Karakurt, olay günü Başakşehir istikametine gittiğini, Hürriyet gazetesi önünden geçerken de kalabalıktan dolayı trafiğin tıkandığını anlattı. Karakurt, hiçbir şekilde olaylara karışan grubun içinde olmadığını iddia etti.



Duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan Şafak Çetin Çorum o dönem gazetenin avukatı olduğunu, 6 Eylül 2015 akşamı sosyal medyada Hürriyet önünde toplanılması şeklinde bir haber yayılınca gazeteye gittiğini anlattı. Çorum, bina giriş kapısındaki camın, araç bariyerlerinin, lambaların ve kameraların kırıldığını ancak kimseyi teşhis edemeyeceğini söyledi.



Duruşmada, görevli polisler de tanıklık yaptı. Polis Yasin Keklik şunları anlattı: “8 Eylül 2015 günü Hürriyet önünde görevlendirilmiştik. Akşam kalabalık bir grup sloganlar atarak gelmeye başladı. Bina önüne gelen kamyonlar binanın araç giriş ve çıkış kapılarını kapatmıştı. Kalabalık grup bizi aşıp bina içine doğru girmeye başladı. Takviye ekip istedik. Ancak içeri giren kalabalık, bina camlarını tekmeledi. Ellerine geçen maddeleri binaya fırlattılar. Aydınlatmaları kırdılar. Takviye ekip gelince onları dışarıya çıkardık. Gözaltı işlemi yapmadık. Binaya zarar veren kişileri teşhis etmem mümkün değildir.”



Tanık polis memuru Numan Bülbül de ifadesinde 6 Eylül 2015 günü saat 23.30’da olay gerine gittiğini belirterek “Sloganlar atılıyordu. Bir grup gazete bahçesine girmişti. Gazete binasının kapısına zarar verilmişti. Fazla bir müdahaleye gerek kalmadan şahıslar dışarı çıkarıldı. İlerleyen sürede gelen araçlar, kamyonlar da arttı.”



Mahkeme, dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



