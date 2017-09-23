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    Hulusi Akar, Irak Genelkurmay Başkanı ile görüştü

    Hürriyet Haber
    23.09.2017 - 19:24 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 19:26

    Hulusi Akar, Ankara'da Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Kuzey Irak'taki referandumun ele alındığı bildirildi.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ile bir araya geldi.

    Bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bu sabah Ankara'ya gelen Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Genelkurmay Karargahı'nda Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılandı.

    Ganimi, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Akar ile Ganimi, görüşmeye geçti.

    Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, Ganimi ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

    Ganimi ve beraberindeki heyetin, Orgeneral Akar'ın resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geldiği belirtilen açıklamada, ziyaret kapsamında yapılan heyetler arası görüşmelerde ise IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceğini açıkladığı gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

    Bölgenin güvenliği ve istikrarının korunmasına yönelik işbirliği alanları ile hudut güvenliği kapsamında mevcut işbirliğinin etkin şekilde sürdürülmesi konularında da görüş alışverişinde bulunulduğu bildirilen açıklamada, ayrıca DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin öneminin bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.

    Etiketler: Irak Genelkurmay Başkanı , Hulusi Akar , Osman Ganimi
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