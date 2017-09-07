Hükümetin ‘Tanımam’ dediği kararı imzaladı

KATALONYA’da 2016 yılı Ocak ayında kurulan azınlık hükümetinin başkanı olarak göreve gelen Puigdemont, İspanyol hükümetinin tüm olumsuz yanıtlarına ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına rağmen vaat ettiği bağımsızlık referandumu için düğmeye bastı. Meşruluk tartışmalarının öne çıktığı, Katalonya özerk yönetim meclisindeki tartışmalı genel kurul oturumunda kabul edilen referandum yasasının hemen resmi gazetede yayınlanmasının ardından Katalonya özerk yönetim hükümetinin Bakanlar Kurulunu toplayan Puigdemont, 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu yapılması kararının altına imza attı.

Carles Puigdemont (ortada), İspanyol hükümetince ‘yasa dışı’ olduğu çok önceden açıklanan, 1 Ekim’de bağımsızlık yanlısı referanduma gidilmesi kararını imzaladı.

Katalonya’da yaşanan gelişmeleri gün boyunca yakından takip eden İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un ise Katalonya’da kabul edilen referandum yasası ve Puigdemont’un imzaladığı referandum kararına karşı Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmak için yasal girişimleri hemen başlattığı bildirildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Katalonya’da şimdiye kadar olan tüm ayrılıkçı siyasi girişimlerde olduğu gibi bu kez de Devlet Konseyinden rapor isteyen Rajoy’un Anayasa Mahkemesine itirazı yarın sunacağı belirtildi.

‘HİÇ BU KADAR UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY YAŞAMADIM’

Katalonya’da referandum yasasının genel kurul gündemine alınmasının ardından hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, “Bu referandumun yapılmaması için tüm yasal mekanizmalar yürürlüğe sokuldu. Demokratik hayatımda hiç bu kadar utanç verici bir şey yaşamadım. Katalonya hükümeti diktatörlüğe yaklaşıyor. Hükümet, özgürlük, demokrasi ve birlikte yaşamı savunacaktır. İspanya’da yasaların çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bunu yapacağız” dedi.