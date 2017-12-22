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    Hukuk öğrencileri kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

    Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
    22.12.2017 - 22:35 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Germencik ilçesinde hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu otomobil, önündeki kamyona çarptı. Kazada, 3 öğrenci öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

    Kaza, Aydın-İzmir Otobanı Germencik İlçesi dinlenme tesisleri yakınında meydana geldi. İzmir’den Aydın’a gezmeye giden Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu Sefa Şahin yönetimindeki 35 JJ 651 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Hüseyin Acar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada,öğrenciler Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (24) ve İbrahim Kal öldü, sürücü Sefa Şahin (23) ise yaralandı.


    Durumu ağır olan Sefa Şahin, olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen gençlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna kondu.

    Kaza sonrası kamyon şoförü Hüseyin Acar gözaltına alındı.

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