Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>HTC Vive ve Vive Pro kablodan kurtuldu!

HTC Vive ve Vive Pro kablodan kurtuldu!

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:

HTC'nin yeni tanıttığı kablosuz adaptör, HTC Vive ve yeni Vive Pro'yu kablolarından kurtararak kablosuz bir VR deneyimi sunuyor!

Yeni HTC Vive Pro'yu henüz tanıtan HTC, HTC Vive'a yönelik yeni bir kablosuz adaptörü tanıttı. Adaptör, Las Vegas'taki CES 2018'de düzenlenen basın etkinliğinde gösterildi.

HTC'ye göre adaptör, firmanın ürettiği iki başlık için de gerçek kablousuz VR deneyimi sunacak. Yanlarından iki çubuk çıkan dikdörtgen bir şekle sahip cihaz, Intel'in WiGig teknolojisini kullanıyor. WiGig aslında kısa menzilli bir 802.11d bağlantı standardı ve 60GHz'in üzerinde çalışıyor. Standart, yakın menzilde yüksek hızlara izin veriyor.

Viveport VR

HTC'nin VR içeriği mağazası Viveport, artık yeni bir isme sahip. Viveport VR, içeriğin etkileşimli bir ön izlemesini gösteriyor ve kullanıcılara oda boyutunda deneyimler sunuyor. Yeni Viveport VR, bugünden itibaren "erken erişim" ile kullanıma açılıyor.

Firma VR video yürütücüsüne de bir güncelleme yayınladı. Yeni işlevlerle ve arayüzle yenilenen yazılım, artık Vimeo'dan da VR için optimize edilmiş içerikler sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 23 DUVAR KAĞIDI

Etiketler: htc vive pro
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri