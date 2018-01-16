House of Gamers rekor kırdı, 6 milyon kişi bu gençleri izledi!

House of Gamers, 29 Aralık- 08 Ocak tarihleri arasında Twitch ve Youtube üzerinden toplamda 6 milyondan fazla izlenme alan programın anlık maksimum izleyici sayısı 42 bin 336 kişiye ulaştı. Twitch kanalı üzerinde 142 bin takipçiyi aşan programda, günlük sohbete katılan kullanıcı sayısı 51 bini geçti.Twitch.tv üzerinden 102 milyon dakika izlenen programın Youtube’da 47 bin, Instagram’da 36 bin takipçisi var.

Türkiye ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren, influencer marketing ve video içerik alanında uzmanlaşan yeni medya firması CC Media, önceliği espor ve gaming alanı olmak üzere orijinal video içerik projeleri üreten Join the Game (JTG) ile iş birliği içerisinde Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilen en farklı ve en büyük prodüksiyonlu online show formatı olan House of Gamers, Twitch platformu üzerinden günde sekiz saat canlı olarak yayınlanıyor.



Yılbaşı gecesi dahil her gece en çok izlenen program

28 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan programda Türkiye’nin popüler oyun yayıncıları ve influencerları içerisinde yer alan Ferit “Wtcnn” Karakaya, Levent “Levo” Balım, Ecesu “Yenge” Özevin, Figen “Fionamed” Örtün, izleyicilerin Onedio videolarından tanıdığı Furkan “Furkanito” İnanır, İpek İnan ve Berkant Cen “ThetaBetaPlays” ve son anda sürpriz bir şekilde katılan Kemal Can “Kendine Müzisyen” Parlak büyük ödülü kazanmak için birbirleriyle yarışıyorlar.