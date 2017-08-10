Hologram teknolojisine yeni bir boyut kazandıran teknoloji

Hologram geleceğin teknolojisi... Bugün bile yaygın olmayan; ancak yakın gelecekte pek çok kullanım alanının olacağına inanılan hologram teknolojisini iyi kullanan örneklerden biri de Holovit Hologram isimli özel bir sistem...



Hologram sektöründe en büyük sorun, son kullanıcının 3D Holographic videolarının, yazılı mesajların yaratılması için video firmalarına muhtaç kalmasıydı. Ancak bu ihtiyaç ortadan kalkacağa benziyor; zira Holovit Hologram sayesinde ister işyerinde, mağazanın vitrininde, ister evinde eğlence amaçlı, son kullanıcı 3D Holographic yazılı mesajlarını, videolarını kolaylıkla yaratma ve sosyal meyada paylaşma imkanı buluyor.







Söz konusu uygulama ile dilediğiniz mesajı havada 3D holographic 360 derece dönüyor görüyorsunuz. Yazılım internetten indirdiğiniz videoları da dönen yazının ortasına yerleştiriyor. Holovit Screenin diğer hologram ürünlerden bir diğer farkı ise sağladığı hologram boyutu. Sektörde özellikle piramit sistemi ile sağlanan hologramlardan tam olarak sekiz kat büyük görüntü elde ediyor.







Son olarak Holovit ile selfie görüntünüzü veya mesajınızı holografik olarak saklayıp veya sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.

Ayrıca Holovit Recording isimli bir ürün daha var ki bu ürün sayesinde kişi kendisini veya herhangi bir eşyanın holografik video çekimini kolaylıkla yapabiliyor. Özel anların veya eşyaların holografik olarak video çekiminin bu ürünle yapmak çok kolaylaşıyor.



Uygulamanın videosunu

Hologram sektöründe en büyük sorun, son kullanıcının 3D Holographic videolarının, yazılı mesajların yaratılması için video firmalarına muhtaç kalmasıydı. Ancak bu ihtiyaç ortadan kalkacağa benziyor; zira Holovit Hologram sayesinde ister işyerinde, mağazanın vitrininde, ister evinde eğlence amaçlı, son kullanıcı 3D Holographic yazılı mesajlarını, videolarını kolaylıkla yaratma ve sosyal meyada paylaşma imkanı buluyor.Söz konusu uygulama ile dilediğiniz mesajı havada 3D holographic 360 derece dönüyor görüyorsunuz. Yazılım internetten indirdiğiniz videoları da dönen yazının ortasına yerleştiriyor. Holovit Screenin diğer hologram ürünlerden bir diğer farkı ise sağladığı hologram boyutu. Sektörde özellikle piramit sistemi ile sağlanan hologramlardan tam olarak sekiz kat büyük görüntü elde ediyor.Ayrıca Holovit Recording isimli bir ürün daha var ki bu ürün sayesinde kişi kendisini veya herhangi bir eşyanın holografik video çekimini kolaylıkla yapabiliyor. Özel anların veya eşyaların holografik olarak video çekiminin bu ürünle yapmak çok kolaylaşıyor.Uygulamanın videosunu bu sayfadan izleyebilirsiniz.