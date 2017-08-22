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    ‘Hitler selamı’ yüzünden, ömür boyu stadlara giremeyecek

    AA
    22 Ağustos 2017 - 10:56Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 10:56

    Avusturya’nın önemli futbol kulüplerinden Rapid Wien taraftarı bir kişinin maç sırasında ‘Hitler selamı’ verdiği ve sosyal medya hesabı üzerinden nazi propagandası yaptığı suçlamasıyla 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    AVUSTURYA basınında yer alan haberlerde, Rapid Wien futbol takımının geçen yıl 13 Ağustos’ta oynadığı bir karşılaşmada, 39 yaşındaki bir taraftarın maç sırasında art arda Hitler selamı verdiği ve sosyal medya hesabı üzerinden nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle görülen davanın sonuçlandığı ifade edildi.

    Haberlere göre, Viyana Devlet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, daha önce de çok sayıda para cezası bulunan şahsın, Rapid Wien futbol takımına ait Gerhard Hanappi stadyumunda düzenlenen bir müsabakada birçok defa Hitler selamı verdiği ve bu durumun stadyumdaki kamera görüntüleriyle tespit edildiği bildirildi.

    STADYUMLARA BİR DAHPA GİREMEYECEK
    Açıklamada, şahsın 18 aya mahkum edilmesinin yanı sıra ülkede bulunan stadyumlara ömür boyu giriş yasağı ile de cezalandırıldığı kaydedildi.
    Kimliği açıklanmayan şahıs, 13 Ağustos 2016’da düzenlenen bir müsabakada Hitler selamı vermiş, ayrıca sosyal medya hesabından Hitler’in doğum gününde “Sevgili Adi (Adolf Hitler), Selam 88” paylaşımlarında bulunmuştu.
    Nazi literatüründe iki 8 rakamının, alfabede iki H harfine tekabül ettiği, bunun da “Heil Hitler” (çok yaşa Hitler) anlamına geldiği belirtiliyor.

    Etiketler: hitler selamı , Avusturya , Rapid Wien
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