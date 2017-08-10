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    HES inşaatı sahasına gömülen tonlarca atık bulundu

    İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)
    10 Ağustos 2017 - 11:52Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 12:51

    Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, hidroelektrik santrali inşaatı sahasında açılan kuyuların içerisine gömülen, araziye ve nehrin kenarına dökülmüş tonlarca atık bulundu. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü atık maddeler üzerinde ölçüm yaparken, numuneler alındı. Yetkililer bölgeye atılan atıkların tehlikeli atık olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

    Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı’na, Pamukova Cihadiye Mahallesi’nde Sakarya Nehri üzerinde yapımı devam eden HES inşaatı sahası içerisinde üstü açık, araziye gömülmüş ve nehre atılmış tehlikeli atık olduğu ihbar edildi.

    HES inşaatı sahasına gömülen tonlarca atık bulundu

    Jandarma ekipleri ihbar üzerine bölgeye giderken, HES sahası içerisinde üzeri kapatılmış yaklaşık 500 metrekarelik alanda ve Sakarya Nehri kenarına yaklaşık bir ay içinde dökülmüş olduğu değerlendirilen atıklar tespit etti. Jandarma durumu Sakarya Valiliği’ne bildirdi.

    İÇERİĞİ İNCELENİYOR

    Sakarya Valiliği Çevre Koruma Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Müdürlüğü ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bölgeye gelirken, jandarma ve zabıta ekipleri bölgenin çevresine güvenlik şeridi çekti.

    HES inşaatı sahasına gömülen tonlarca atık bulundu

    AFAD ekipleri üstü açık vaziyette bulunan atık maddeler üzerinde ölçüm yaptı. Üstü kapatılan alanda ve nehre atılan bölgelerde gerçekleştirilen ölçümlerde atıkların tehlikeli atık olduğu şüphesi üzerinde duruldu. Sakarya İl Çevre Müdürlüğü ekipleri incelenmek üzere jandarmanın iş makinesi ile açtırdığı bölgeden, üstü açık olan bölge ve Sakarya Nehri’ne dökülen bölgelerden numune aldı.

    HES inşaatı sahasına gömülen tonlarca atık bulundu

    Tehlikeli atıkların kimyasal madde içerip içermediği yapılacak laboratuvar tetkikleri sonrasında anlaşılacağı bildirildi. Yetkililer bölgeye atılan atıkların tehlikeli atık olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

    HES inşaatı sahasına gömülen tonlarca atık bulundu

    Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada bölgeye gömülen ve dökülen atık maddeleri HES inşaatının hafriyat işlerini alan firmanın döktüğünü değerlendirerek, firma yetkilisi E.A’nın şüpheli olarak ifadesini aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Pamukova İlçesi’nde 2015 yılı Ekim ayında bir taş ocağına gömülü yaklaşık 200 ton kimyasal atık bulunmuştu.

     

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    Etiketler: Sakarya , Adapazarı , zehirli atık
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