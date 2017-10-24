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    'Hepimiz aynı çatı altındaydık'

    Eyüp SERBEST / İSTANBUL
    24.10.2017 - 23:10 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasının üyeleri oldukları iddiasıyla yargılanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un genel başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın aralarında olduğu 84 sanıklı TUSKON davası dün savunmalarla devam etti.

    Silivri’deki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 28’i tutuklu 60 sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Nihat Kurt, “TUSKON’a üye olduktan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 20’den fazla bakanla yurtdışına çıktım. 17-25 Aralık’tan sonra da eskisi gibi arkadaş olacaklarını düşündüğüm için, ticari ilişkilerimi ve çevremi kaybetmemek için TUSKON’la irtibatımı kesmedim. Çünkü barışacaklarını düşündüm. Bu nedenle 15 Temmuz’a kadar iletişimim devam etti. TUSKON çatısı altında Cumhurbaşkanı ve onlarca bakan vardı. Hepimiz aynı çatı altındaydık” dedi.

    Tutuklu sanık Nalan Erpolat ise “Ben yaşam koçuyum. TUSKON’a bilgim dışında üye yapıldım. Eğitimli bir kadın olduğum için beni vitrine koymak istediler” diyerek kendisini savundu.

    Etiketler: FETÖ , gazetehaberleri
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