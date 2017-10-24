Silivri’deki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 28’i tutuklu 60 sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Nihat Kurt, “TUSKON’a üye olduktan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 20’den fazla bakanla yurtdışına çıktım. 17-25 Aralık’tan sonra da eskisi gibi arkadaş olacaklarını düşündüğüm için, ticari ilişkilerimi ve çevremi kaybetmemek için TUSKON’la irtibatımı kesmedim. Çünkü barışacaklarını düşündüm. Bu nedenle 15 Temmuz’a kadar iletişimim devam etti. TUSKON çatısı altında Cumhurbaşkanı ve onlarca bakan vardı. Hepimiz aynı çatı altındaydık” dedi.



Tutuklu sanık Nalan Erpolat ise “Ben yaşam koçuyum. TUSKON’a bilgim dışında üye yapıldım. Eğitimli bir kadın olduğum için beni vitrine koymak istediler” diyerek kendisini savundu.



