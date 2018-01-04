Gül'ün sözlerine bir yorum da hemşerisi Bakan'dan

Bakan Özhaseki, bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığında başlatılan “Sıfır Atık” projesinin bu yıl Ankara’daki tüm kamu kurumlarına, aşamalı olarak da havaalanları, otogarlar, tren garları ile eğitim kurumlarına yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Özhaseki, sadece bakanlık bünyesindeki ‘sıfır atık’ uygulamasıyla bile değerlendirilebilir 100 ton atık topladıklarını, sera gazı salınımını 14 ton azalttıklarını ve bin 200 ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Özhaseki, basın mensuplarına meyve-sebze, yemek atıklarının kompost gübreye nasıl dönüştüğünü gösterdi.







'BAŞKA YERLERE ÇEKİLMESİNİ UYGUN BULMUYORUM'



Özhaseki gazetecilerin kendisi gibi Kayserili olan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696. sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı zırhına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:



“KHK’lerde imzalar var. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, bakanlık yapıyorum, ben imza atarken titizlenirim. Neye imza attığımı çok iyi bilirim. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline zarar vermeye kalkan hainlerin karşısında durmuş gazi ve şehitlerimiz oldu. Onlara bir gün olur da kamu malına zarar vermekten, kamu görevlisine mukavemet etmekten dava açılırsa ne olur? Tankın üzerine çıkmış gazimize dava açılırsa? Bu insanları korumak, onları sonuna kadar savunmak bizim birinci görevimiz. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum.”

