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    Helin Palandöken davasında skandal... Yanlış sanık getirdiler

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    16.02.2018 - 17:43 | Son Güncelleme:

    Pendik’te lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken’in okul çıkışı pompalı tüfekle öldürülmesi ile iki arkadaşının yaralanmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasına sanık Mustafa Yetgin’in (21) yerine gasp suçundan tutuklu bulunan Mustafa Yetkin getirildi. Mustafa Yetkin'in 'Ben bu davanın sanığı değilim, benim böyle bir dosyam yok' demesi mahkeme salonunda büyük şok yaşattı.

    ANADOLU 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celsesi görülen duruşma başladığı sırada, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 24.5 yıla kadar hapis cezası istenen Yetgin’in avukatı Zehra Süer, “Hazır edilen sanık müvekkilim değil” dedi. Bunun üzerine kimlik bilgileri sorulan sanık, “Adım Mustafa Yetkin. Gasp suçundan cezaevindeyim. Ben bu davanın sanığı değilim, benim böyle bir dosyam yok” dedi.

    Duruşma salonunda büyük bir şok yaşanırken, Mahkeme Başkanı’nın Maltepe 1 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile irtibata geçilmesini istemesi sonucu yapılan görüşmede, Cezaevinde Mustafa Yetkin isimli başka bir sanığın bulunduğu, bununla ilgili karışıklık yaşandığı ve gerçek sanık Mustafa Yetgin’in cezaevinden çıkışının yapılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine yanlışlıkla getirilen sanık Mustafa Yetkin, jandarmalar tarafından duruşma salonundan çıkarılarak cezaevine götürüldü.

    Duruşmada söz alan Palandöken’in avukatı Emrah Daylan, “Dosyamız, tasarlayarak adam öldürme dosyasıdır. Biz bütün beyanlarımızı dosyanın asıl sanığı olan Mustafa Yetgin’in savunması üzerine kurmuştuk. Bu nedenle dosyada hazır olanların savunma ve beyanları tespit edilmeden duruşmanın ertelenmesini talep ederiz” derken, sanık avukatları da dosyanın asıl sanığı Mustafa Yetgin’in beyanı alınmadığı için duruşmanın ertelenmesini istediler.

    SAVCI: CEZAEVİNDEN GETİRİLİP DURUŞMA YAPILSIN

    Talepler üzerine Cumhuriyet Savcısı Hasan Çakıcı, sanık Mustafa Yetgin’in doğru kimlik bilgileri ile Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan getirilip duruşmanın yapılması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti. Mahkeme Heyeti, dosyanın kapsamlı oluşu, saat 16.40 itibarıyla cezaevinden sanığın hazır edilmesinin vakit alacağı nazara alındığında sağlıklı yargılama yapılması, usul ekonomisi dikkate alındığında, saatinde hazır edilmeyen sanığın bir daha ki celse hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
    Mahkeme heyeti ayrıca, yanlışlık yapan ilgililer hakkında gereğinin yapılması için cumhuriyet savcılığına yazı yazılmasına da karar verdi.

    ‘KENDİMİ BUGÜNE HAZIRLAMIŞTIM’

    Duruşma çıkışı açıklama yapan baba Nihat Palandöken, “Ben işimi gücümü bıraktım, kendimi bugüne hazırlıyordum. Kamuoyu da eminim kendini bugüne hazırlamıştı. Ama öyle bir sanık çıkardılar ki. Böyle bir şey mümkün değil. Var gücümle avukatımla beraber mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

     

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    Etiketler: Helin Palandöken , Cinayet , Mustafa Yetgin , son dakika
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