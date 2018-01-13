Helal olsun Gökhan öğretmenim!

Perşembe beldesinde 2 Aralık 2016 tarihinde belediye ekiplerinin sahipsiz sokak köpeklerini iğne ile bayıltarak topladığı ve ardından boş araziye canlı gömdüğü iddia edildi. Özel eğitim öğretmeni Gökhan Kazan, daha önce görev yaptığı beldede 2 haftalık araştırma ardından köpeklerin gömüldüğü yeri buldu. Belde girişinde boş ormanlık alanı tespit eden Gökhan Kazan, belediye ve personeli hakkında Çaycuma Savcılığı'na giderek şikayette bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, Gökhan Kazan'ın gösterdiği yerde bilirkişi heyetiyle birlikte yaptığı kazıda telef olmuş 10 köpekle karşılaştı. Köpeklerden alınan numunelerin gönderildiği Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ancak üzerlerinde hayvanları uyuşturmaya yarayan fişek bulundu. Jandarmanın yaptığı ve savcılığa sunduğu olay yeri görgü ve araştırma tutanağında da köpeklerin canlı gömüldüğü konusunda beldede dedikodunun olduğu, ancak kimsenin hedef olmamak için tanık olmak istemediği belirtildi. Ayrıca belediyenin bir gün önce 'Yarın başıboş köpekler toplanacaktır' anonsu yaptığı tutanakta yer aldı.

SAVCILIK CEZA VEREMEDİ, BAKANLIĞA YAZI YAZDI

Geçen 14 Kasım'da soruşturmasını tamamlayan savcılık, köpeklerin uyuşturucu iğne kullanılarak öldürüldüğünü belirtmesine rağmen Türk Ceza Kanunu'nda sahipsiz sokak köpeklerine yönelik ceza maddesi bulunmadığı için kavuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Belediye ve sorumlu kişiler hakkında ise toplam 15 bin lira idari para ceza kesilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yazı yazdı. Bakanlığa bağlı Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü savcılığın kararı sonrası yaptığı çalışma ardından Perşembe Belediyesi'ne öldürülen hayvan başına 2 bin 752 lira olmak üzere toplam 27 bin 520 lira para cezası kesti.

"TCK'DA SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVAN AYRIMI KALKSIN"

Gökhan Kazan, para cezasının sevindirici olduğunu ancak savcılığın da bu tür katliamları adli olarak cezalandırması gerektiğini söyledi. Devletin bu konuda çalışma yapması gerektiğini ifade eden Gökhan Kazan, şöyle konuştu:

"Böyle bir durumda savcılığın bizzat adli ceza vermesi gerekiyor. Böyle bir madde TCK'da olmadığı için ceza veremiyor. Devletimizin ilgili organlarının, meclisimizin acilen hayvan katliamlarına karşı ceza getirmesi gerekiyor. Sahipli ve sahipsiz hayvan yönetmenliğini kaldırılması gerekiyor. Sahipli de olsa sahipsiz de olsa hayvanları öldüren ve işkence yapanlara gerekli cezaların verilmesi gerekiyor. Hayvanlar TCK'da 'mal' yani herhangi bir eşya olarak görülüyor. Bunun da ortadan kaldırılması gerekiyor. Hayvanlar bir eşya değil. Hepsi hissedebilen ve duyguları olan canlılardır. Bu tür hayvan katliamları önlem alınmazsa daha da artacaktır. Bu bizim ülkemiz açısından, insanlığımız açısından iyi bir gösterge değil. Kesinlikle daha iyi şartların sağlanması ve daha iyi hukuk kurallarının getirilmesi gerekiyor. Hayvan haklarıyla uğraşırken bir sürü sıkıntılar yaşıyorsunuz. Benim şahsıma yapılan hakaretler, yaptığım işi küçük görmeler. Hayvanı küçük gördükleri için benim yaptığım işi de küçük görüyorlar. Hayvan haklarını savunmak sesiz bir canlının hakkını savunmak bence dünyanın en kutsal davranışı."