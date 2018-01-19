'Hayata imza atan' yazar: Azra Kohen  

Elele dergisinin yalnızca kadınlara verdiği ve 'Hayata İmza Atan Kadınlar' sloganıyla düzenlenen Elele Avon Kadın Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Bu yılki jürisi Erdil Yaşaroğlu, Mehmet Yılmaz, Kanat Atkaya, Derya Baykal, Tan Sağtürk, Türkan Derya, Kalben, Hale Soygazi ve Hüsamettin Koçan’dan ve oluşan ödüle 'Yılın Yazarı' kategorisinde Aeden romanıyla Azra Kohen layık görüldü. Kohen puanlamayı yüzde 70 oranında etkileyen halk oylamasında da açık ara farkla birinci oldu.

Azra Kohen’in Puhutv tarafından ekrana da uyarlanan ve başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin yer aldığı 'Fi-Çi-Pi' üçlemesinin ardından kaleme aldığı 'Aeden' de yayınlandığı 2016 Aralık ayından bu yana çok satanlar listesindeki yerini koruyor. Bu aynı zamanda Azra Kohen’in fantastik gerçekliğin güçlü bir örneği olan yeni romanı 'Aeden' ile aldığı ilk ödül.