Hayalet villanın sahibi aranıyor

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beldibi Mahallesi Emecikli Caddesi’deki Erden Sitesi’nde uzun süredir boş duran bir villanın havuzunda ölü hayvanların bulunduğunu belirledi. Dün akşam üzeri villaya giden zabıta ekipleri, yarısına kadar su dolu havuzu boşaltıp, 1 yavru köpek, 1’i yetişkin, 3 kedi, 4 fare ölüsü çıkardı. Hayvanların ölüleri, katı atık depolama alanına götürülüp, gömüldü. Tahliye edilen havuzdaki çöpler ise imha edilmek üzere Marmaris Belediyesi Makine-Araç Parkı’na götürüldü.

Site sakinlerinden Vehbi Gülal, "Bu villa, 10 yıldır hayalet ev gibi atıl şekilde duruyor. Sahiplerinin yurt dışında olduğu söylendi. Kimse sahiplerine ulaşamadı. Birkaç defa havuza dolan yağmur sularını kendi imkanlarımızla boşalttık. Burada çok sayıda hayvan öldü. Koku yaptığı için kendimiz çıkararak gömdük. Bugün art arda hayvanların öldüğünü görünce, belediye zabıta ekiplerini aradık" dedi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise boş duran villanın sahibini bulmak için çalışma başlattıklarını belirtip, "Kendilerine ulaştığımızda, haklarında kanunun el verdiği maddeler kapsamında ’tedbirsizlik’ nedeniyle cezai işlem uygulayacağız. Havuz boşaltıldı. Havuz yağmur suyu ile tekrar dolarsa, bizlere bilgi verilmesini istedik. Havuz etrafını şeritle çevirerek çevresinde dolaşılmaması için uyarıda bulunduk" dedi.