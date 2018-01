Hayal gücünü ateşleyen interaktif kitaplar

GEL BERABER RESİM YAPALIM

Marion Deuchars, Hep Kitap, 224 sayfa

Dünyaca tanınan, ödüllü illüstratör Marion Deuchars’ın hazırladığı ‘Gel Beraber Resim Yapalım’ın her sayfası için hayal gücünü kışkırtan bir davet demek abartılı olmaz sanırım: Anahtar deliğinden gördüklerini çiz, birkaç tane uyuyan yaratık çiz, bu adamın rüyasında gördüklerini çiz, adamın bakmaya korktuğu şeyi çiz, bu insanların kurdukları hayalleri çiz...

Temel sanat malzemelerinin tanıtımıyla başlayan kitap Leonardo Da Vinci’den Picasso’ya, Van Gogh’tan Andy Warhol’a uzanan bir sanat tarihi yelpazesinde çeşitli sanatçılar ve stilleri hakkında kısa bilgiler veriyor. Ve basit yönlendirmelerle çocukları bu stillerde resimler yapmaya teşvik ediyor. İsteyen Mona Lisa’nın gülüşünü tamamlar, isteyen kendi çizgi romanını ya da çantasını tasarlar, isteyen Paul Klee’nin çizgisini yürüyüşe çıkarır.

(Serinin diğer kitabı: Gel Beraber Parmak Baskı Yapalım)





İSİM ŞEHİR HAYVAN BİTKİ EŞYA

Alp Gökalp, ABM Yayınevi, 80 sayfa

Alfabe Bulutu serisiyle tanıdığımız Alp Gökalp’ten yine harflerle haşır neşir, eğlenceli mi eğlenceli bir oyun kitabı. Çocukluk yıllarımızın vazgeçilmezi, her an her şartta oynanabilen, şablonunun hazırlanmasından puanlamasına kadar her anı kahkahalarla geçen oyun, ‘İsim Şehir Hayvan’, günümüz çocuklarıyla buluşuyor. Rehber niteliğindeki kitap bir taraftan oyunu öğretirken diğer taraftan çeşitli boyama ve tasarım etkinlikleriyle bu süreci renklendiriyor. Yanı sıra araştırma ve zihin egzersizleri ile kitabı tamamlamaya çalışan çocuklar her harften pek çok bitki ve hayvan ile tanışıyor. Bitkiler ve hayvanlar bölümünü hazırlarken, onları nasıl koruyacağımız konusunda bolca düşündüğünü söyleyen Gökalp, çocukları da bu konularda düşünmeye davet ediyor. Kitabı tamamladıktan sonra geriye, bir kalem bir kâğıt kapıp bu benzersiz oyunu saatlerce oynamak kalıyor.



YAZI DERSLERİ - GİZEM VE HAYALET ÖYKÜLERİ

Kolektif, İş Kültür, 96 sayfa

Hayaletler, perili evler, ürpertici karakterler, ürkütücü eşyalar, tuhaf hafiyeler ve aklınıza gelebilecek her türlü gizem... Hayal gücünüzün derinliklerinden sızıp sayfaları doldurmayı bekliyor. Korku, gerilim ve polisiye türde öyküler yazmak isteyenler için rehber olarak hazırlanan ‘Yazı Dersleri-Gizem ve Hayalet Öyküleri’, yazım aşamalarıyla ilgili teknik bilgiler verirken, birbirinden ilginç konular ve fikirler de sunuyor. Büyülü tablo, kilitli oda gizemi, hayalet tren, eski Mısır laneti gibi esrarengiz konularla ilgili öyküler yazabilir ya da tamamen kendi konunuzu uydurabilirsiniz. Hızını alamayıp öykülerinin film olduğunu hayal edenler de düşünülmüş elbette. Senaryo yazımı ile ilgili bilgiler içeren ‘Bir Film Yapmak’ bölümü tam onlara göre.







KENDİ DİNOZORUNU YAP

Franke Jones-Nia Williams, İş Kültür, 48 sayfa

Bu kitapla milyonlarca yıl öncesine gidip ilk dinozorlarla tanışabilir, o dönemlere ait resimler çizebilir, labirentler arasında gezebilir, tarihöncesi bir alfabeyi çözebilirsiniz. Ama hepsinden heyecanlısı kendi üç boyutlu dinozorunuzu tasarlamak olacak! Kartondan dinozor parçalarını yönergelere uyarak birleştirecek, onu özel çıkartmalarla istediğiniz gibi süsleyebilecek, farklı kol, bacak, kafa seçenekleriyle istediğiniz türe dönüştürebileceksiniz. Bir T-rex, uzun boyunlu bir Diplodocus ya da en korkuncundan bir Triceratops...

BİDİGAGO SERİSİ

Eda Albayrak-Öznur Sönmez, ABM Yayınları, 159 sayfa

Bir çocuk, bir akıl, bir de fikir bir araya gelirse ortaya ucu bucağı görünmez oyunlar çıkar. ‘Bir Dünya Fikir’ ve ‘Bidigago’ya Yolculuk’ kitaplarıyla başlayan macera ‘Bidigago Fikrin Ustaları’ ile devam ediyor. Yaratıcılığı geliştiren oyunlarla dolu seri çocukların farklı, özgün ve esnek düşünmelerini, hayal kurmalarını, keşif ve kurgu yapmalarını teşvik ediyor. Tüm bu oyunlar sınıfta geçen olayları anlatan bir hikâye eşliğinde sunuluyor. Örneğin, öğretmenin tahtaya bir daire ya da sadece bir nokta kondurup, nedir bu, diye başlattığı tartışmalar inanılmaz fikirler doğuruyor. Kitaba şöyle bir göz gezdirirken, kendinizi bu akıl fikir oyunlarının içinde bulmak işten bile değil.

BİR DÜNYA ÇIKARTMA

Annukka Ahola- Kirsikka Manty, Dinozor Çocuk, 32 sayfa

Mumi Vadisi’nde yaşayan sevimli Mumişler ile sıkılmak ne mümkün! Her daim yapacak bir iş, tamamlanmayı bekleyen bir eksiklik, katılacak bir oyun vardır mutlaka. Anne Mumi’nin sepetini elmayla doldurabilir, eksik domino taşlarını tamamlayabilir, dans eden Mumilere dans kostümleri giydirebilirsiniz. Bazen de unutkanların yardımına koşup unuttukları eşyalarını yetiştirebilirsiniz. Bu bir güneş şemsiyesi, bir mayo ya da reçel kavanozları olabilir. Peki tüm bunlar nasıl mı olacak? Kitabın içindeki bir dünya çıkartmadan doğru olanları bulup uygun yerlere yapıştırarak tabii ki.

ANLAT, KAYDET, KENDİNİ TANI

Banu Aksoy- Gökçe İrten, Redhouse Kidz, 80 sayfa

Yıllar sonra muhteşem bir hatıraya dönüşebilecek harika bir kitap var sırada: ‘Anlat, Kaydet, Kendini Tanı’. Kendini tanımaktan kasıt salt ‘kendi’lik değil. Sizi siz yapan her şeyi anlatacaksınız bu kitapta. Aileniz, arkadaşlarınız, çevreniz, duygularınız, hayata bakışınız, korkularınız, umutlarınız, dilekleriniz...Canınız sıkıldığında ne yaptığınızdan tutun, en sevmediğiniz yemeğe, en yakın arkadaşınızdan tanıdığınız en ilginç insana kadar, yaşamınıza dair ne varsa anlatılmayı bekliyor. En sevdiğiniz mevsimle ilgili şiir denemeleriyle, mahallenizi hatırlatacak çizimlerle, ev yolunda bulduğunuz bir yaprakla süsleyeceğiniz bu kitabı doldurmak başlı başına bir oyuna dönüşüyor.