Hawk füzesi nedir? Hawk füzelerinin özellikleri

Hawk füzesi ya da açık adı Homing Allthe way to Kill, orta menzilli savunma sistemleri arasında etkili görülenlerdendir.

Savunma, silah ve ordu alanında iş yapan, aynı zamanda H.A.A.R.P projesinin de patent sahibi Raytheon tarafından geliştirilen sistem, orta menzil hava savunma sistemlerinin en etkililerindendir. Orta menzil hava savunma sistemi olmasına rağmen alçak irtifa hedefleri için uyarlanmıştır. Açık adı "Homing Allthe way to Kill" dir. Standart lançerinden üç füze taşımaktadır. Improved (Geliştirilmiş)-HAWK`ın motor perfomansı artırılmış, elektronik harbe karşı korunması da en üst düzeye çıkarılmıştır. Azami menzil 35 km ve azami irtifası ise 18 km'dir. 1982`de bir İsrail I-HAWK Füzesi, 21 km irtifadaki bir MIG-25 düşürmüştür. X-band radar güdümlü olarak yönlendirilen I-HAWKìn harp başlığı 54 kg ağırlığında olup parça ve infilak tesirlidir. Bugüne kadar 36.000 adet üretilen füzelerin 11.800 adedi NATO ülkeleri envanterine alınmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Tip: SAM surface to air (karadan havaya füzesi)

Üretici: ABD / Raytheon

Uzunluğu: 5,07 m

Genişliği: 0,87 m

Kanat Uzunluğu: 1,19 m

Motor: katı sıvı yakıtı

Tapa: proximity tapası HE

Hızı: 3 Mach

Azami Menzil: 40 km

fırlatma Ağırlığı: 584 kg

Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10,66 km

Harp başlığı: 54 kg

Tahrip çapı: 17 m

Füze fiyati: 500 bin $

HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

ABD

Almanya (2005'ten beri kullanım dışında)

Belçika

Birleşik Krallık

Birleşik Arap Emirlikleri

Danimarka

Hollanda

Endonezya

Fransa

İran

Irak

İsrail

İsveç

İspanya

İtalya

Japonya

Kuveyt

Güney Kore

Mısır

Norveç

Romanya

Tayvan

Türkiye

Yunanistan