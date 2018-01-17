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    Hawk füzesi nedir? Hawk füzelerinin özellikleri

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Hawk füzeleri, yakın zamanda gerçekleşen askeri hareketliliğin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Sınıra konuşlandırılan Hawk füzesi, orta menzilli hava savunma sistemleri arasında en etkililerden olarak kabul ediliyor. Peki, Hawk füzesinin özellikleri nelerdir? İşte, vatandaşların gündemde yer alması nedeniyle son günlerde merakla araştırdığı Hawk füzeleri ile ilgili detaylı bilgiler

    Hawk füzesi ya da açık adı Homing Allthe way to Kill, orta menzilli savunma sistemleri arasında etkili görülenlerdendir.

    Savunma, silah ve ordu alanında iş yapan, aynı zamanda H.A.A.R.P projesinin de patent sahibi Raytheon tarafından geliştirilen sistem, orta menzil hava savunma sistemlerinin en etkililerindendir. Orta menzil hava savunma sistemi olmasına rağmen alçak irtifa hedefleri için uyarlanmıştır. Açık adı "Homing Allthe way to Kill" dir. Standart lançerinden üç füze taşımaktadır. Improved (Geliştirilmiş)-HAWK`ın motor perfomansı artırılmış, elektronik harbe karşı korunması da en üst düzeye çıkarılmıştır. Azami menzil 35 km ve azami irtifası ise 18 km'dir. 1982`de bir İsrail I-HAWK Füzesi, 21 km irtifadaki bir MIG-25 düşürmüştür. X-band radar güdümlü olarak yönlendirilen I-HAWKìn harp başlığı 54 kg ağırlığında olup parça ve infilak tesirlidir. Bugüne kadar 36.000 adet üretilen füzelerin 11.800 adedi NATO ülkeleri envanterine alınmıştır.

    TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    Tip: SAM surface to air (karadan havaya füzesi)

    Üretici: ABD / Raytheon

    Uzunluğu: 5,07 m
    Genişliği: 0,87 m
    Kanat Uzunluğu: 1,19 m
    Motor: katı sıvı yakıtı
    Tapa: proximity tapası HE
    Hızı: 3 Mach
    Azami Menzil: 40 km
    fırlatma Ağırlığı: 584 kg
    Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10,66 km
    Harp başlığı: 54 kg
    Tahrip çapı: 17 m
    Füze fiyati: 500 bin $

    HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

    ABD
    Almanya (2005'ten beri kullanım dışında)
    Belçika
    Birleşik Krallık
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Danimarka
    Hollanda
    Endonezya
    Fransa
    İran
    Irak
    İsrail
    İsveç
    İspanya
    İtalya
    Japonya
    Kuveyt
    Güney Kore
    Mısır
    Norveç
    Romanya
    Tayvan
    Türkiye
    Yunanistan

    Etiketler: hawk füzesi nedir , hawk füzeleri özellikleri
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