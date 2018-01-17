Hawk füzesi nedir? Hawk füzelerinin özellikleri

Hawk füzesi ya da açık adı Homing Allthe way to Kill, orta menzilli savunma sistemleri arasında etkili görülenlerdendir.
Savunma, silah ve ordu alanında iş yapan, aynı zamanda H.A.A.R.P projesinin de patent sahibi Raytheon tarafından geliştirilen sistem, orta menzil hava savunma sistemlerinin en etkililerindendir. Orta menzil hava savunma sistemi olmasına rağmen alçak irtifa hedefleri için uyarlanmıştır. Açık adı "Homing Allthe way to Kill" dir. Standart lançerinden üç füze taşımaktadır. Improved (Geliştirilmiş)-HAWK`ın motor perfomansı artırılmış, elektronik harbe karşı korunması da en üst düzeye çıkarılmıştır. Azami menzil 35 km ve azami irtifası ise 18 km'dir. 1982`de bir İsrail I-HAWK Füzesi, 21 km irtifadaki bir MIG-25 düşürmüştür. X-band radar güdümlü olarak yönlendirilen I-HAWKìn harp başlığı 54 kg ağırlığında olup parça ve infilak tesirlidir. Bugüne kadar 36.000 adet üretilen füzelerin 11.800 adedi NATO ülkeleri envanterine alınmıştır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tip: SAM surface to air (karadan havaya füzesi)
Üretici: ABD / Raytheon
Uzunluğu: 5,07 m
Genişliği: 0,87 m
Kanat Uzunluğu: 1,19 m
Motor: katı sıvı yakıtı
Tapa: proximity tapası HE
Hızı: 3 Mach
Azami Menzil: 40 km
fırlatma Ağırlığı: 584 kg
Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10,66 km
Harp başlığı: 54 kg
Tahrip çapı: 17 m
Füze fiyati: 500 bin $
HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?
ABD
Almanya (2005'ten beri kullanım dışında)
Belçika
Birleşik Krallık
Birleşik Arap Emirlikleri
Danimarka
Hollanda
Endonezya
Fransa
İran
Irak
İsrail
İsveç
İspanya
İtalya
Japonya
Kuveyt
Güney Kore
Mısır
Norveç
Romanya
Tayvan
Türkiye
Yunanistan