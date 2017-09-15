Havayolunda seks skandalı iddiası: Pilotlar hostesleri gizlice kameraya almış...

FOCUS dergisinde yer alan habere göre, Condor Havayolları’nda çalışan pilotlar, hosteslerin uçağın içinde ve dışındaÿseks yaparken görüntülerini ve fotoğraflarını çekti. Çekilen görüntü ve fotoğraflar şirket çalışanları arasında hızla yayıldı. FOCUS söz konusu haberi, şirket yönetiminin, çalışanlara gönderdiği bir uyarı yazısına ve Condor çalışanlarından edinilen bilgilere dayandırdı.

UYARI YAYIMLANDI

12 Haziran tarihinde Condor yönetimi, çalışanlarının gizli kamera kullanımı, video ve fotoğraf çekmesinin ağır cezai yaptırımları olacağı konusunda bir uyarı yazısı yayımlamıştı. Yazıda, Bazı pilotların, hostes arkadaşlarının seks yaparken gizli video ve fotoğraflarını çektiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu fotoğraf ve videolar ilgililerin rızası dışında başkalarına da gösterilmiştir. Bunu yapanların güvenirlik kontrolünün geri çekilebileceğini ve iki yıla kadar hapis cezası alabileceklerini hatırlatırız denildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Condor Havayolu, Focus’a yaptığı açıklamada ise iddiaların titizlikle incelendiğini ancak ellerinde somut bir delil bulunmadığını kaydetti.