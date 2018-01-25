Hava, su, ateş, toprak ve Zaptçıoğlu

Figüratif resim alanında kendi tarzını geliştirmiş genç sanatçılardan Aylin Zaptçıoğlu, Öktem&Aykut Galeri’de açılan yeni sergisi ‘İyi, Kötü, Soğuk, Sıcak’ta tuval resimlerinin yanı sıra seramik ve kil heykellerine de yer veriyor. Birer arkaik felsefi soyutlama olarak hava, su, ateş ve toprak gibi elementlerin gündelik hissiyatımızı anlamlandırmak için bize sunduğu inceliklerden yola çıkan sergi 17 Şubat’a kadar devam edecek. Antik Yunan felsefesi ile Doğu bilimlerine mahsus temel kavram, metafor ve zıtlıklar, Zaptçıoğlu’na göre 21. yüzyıl şehir hayatımızda da farklı şekillerde karşımıza çıkıyor.