Hava sahası açıldı F-16’lar vurdu

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyon yürüttüğü Afrin bölgesinin hava sahası, 3 Şubat’ta Rusya ait jetinin düşürülmesinden bu yana Türk savaş uçakları ve helikopterlerine kapalıydı. Rusya’nın kendi uçaklarına omuzdan atılan füzelere karşı yeni bir elektronik hava savunma sistemi kurma çalışmaları yürütmesi nedeniyle TSK 5 gündür hava harekâtlarına ara vermişti.

YOĞUN TOP ATIŞI

Dün gün boyu kara destek atışlarına yoğunluk verildi. 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA), Kilis ve Hatay’ın hudut karakollarından Afrin kırsalındaki terör mevzilerini yoğun şekilde vurdu. Batıdaki Cinderes ve Raco bölgelerinde de top atışları yapıldı. Geçen hafta Leopard tipi tankın vurulması sonucu 5 tank mürettebatı ile tankın yakınındaki bir askerin şehit düştüğü Şeyh Horoz bölgesinin önemli bir kesiminin teröristlerden temizlendiği bildirildi. Askeri kaynaklar, TSK unsurlarının kendi bulundukları bölgede güncellenen harekât planlarına göre ilerleyişlerinin devam ettiği ve teröristlerle yer yer sıcak çatışma yaşandığı bilgisini paylaştı.

1028 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı’nın harekâtla ilgili dünkü açıklamasında da Türk savaş uçaklarının harekâta hava taarruzlarıyla destek verdiğine dair herhangi bir bilgi yer almadı. Açıklamada, Zeytin Dalı operasyonu kapsamında 29 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, harekâtın başladığından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olarak duyuruldu.