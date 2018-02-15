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    Hava bugün nasıl olacak? İstanbul ve Türkiye geneli hava durumu

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Hava sıcaklıklarının düşüşü ve bir süredir devam eden sağanak yağışın ardından bugünkü hava durumu merak konusu oldu. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, yurt genelinde günün hava durumu bilgileri...

    Bugün hava sıcaklığı artmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesiminin yüksekleri ile öğle saatlerinde Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise havanın yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

    15 ŞUBAT HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Muğla il geneli ile İzmir ve Aydın'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney, güneydoğu kesimlerde doğu, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney Ege kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

    İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

    Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek tahmini sıcaklık değerleri ise şöyle;

    İstanbul - Parçalı yer yer çok bulutlu - 11

    Ankara - Parçalı ve çok bulutlu - 11

    İzmir - Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - 14

    Adana - Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri yağmurlu - 20

    Antalya - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı -  19

    Samsun -  Parçalı ve çok bulutlu - 14

    Trabzon - Parçalı ve az bulutlu - 14

    Erzurum - Parçalı ve az bulutlu -  2

    Diyarbakır - Parçalı ve az bulutlu  - 13

    Diğer illerin hava durumunu öğrenmek için tıklayınız

    Etiketler: ankara hava durumu , istanbul hava durumu , marmara hava durumu , 15 Şubat hava durumu , son dakika
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