Hatay ve Adana bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adana ve Hatay bekçi alımı başvurusu için süreç resmen başladı. İki ilde toplam 900 bekçi alımı yapacak olan valilikler, ilgili duyuruyu internet siteleri ve Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirdi. Peki, Adana ve Hatay bekçi alımı başvurusu nasıl yapılacak? Başvurunun kriterleri nelerdir? İşte, merakla beklenen detaylı bilgiler

ADANA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Ceyhan ilçesi mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere 50, Çukurova'da 120, Sarıçam'da 50, Yüreğir'de 130, Seyhan'da 250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak şartlar şu şekilde olacak;

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bu lunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak,

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26

Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bizzat yapılacaktır.

Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan Örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN İLÇE KAYMAKAMLIKLARININ İNTERNET SİTESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

HATAY BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İskenderun ilçesi mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere 130, Antakya'da 170 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aşağıdaki başvuru şartları aranacaktır;

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bu lunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak,

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26

Başvurular 06 Kasım- 05 Aralık 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 16.30) Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel Büro Amirliği'ne yapılacaktır.

Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan Örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.