Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? Açık olan (nöbetçi) eczaneler listesi

Çeşitli sağlık sorunları veya aniden gelişen olumsuz durumlar nedeniyle hastaneye veya eczaneye uğramak mecburiyetinde olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, eczane, sağlık ocakları ve hastaneler bayramda çalışıyor mu? İşte merak edilen konunun detayları!



HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?



Kurban bayramı boyunca hastanelerin acil servisleri çalışacak. Bayramın tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.



ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;



Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.



İŞTE NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ