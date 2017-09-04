MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? Açık olan (nöbetçi) eczaneler listesi

    Hastaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? Açık olan (nöbetçi) eczaneler listesi

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 09:52

    Hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin bayramdaki mesai takvimi merak konusu oldu. Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastanelere veya eczanelere gidecek olan vatandaşlar, ‘Hastaneler bugün açık mı?’ ‘Açık olan eczaneler hangileri?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte hastanelerin durumu ve açık olan eczanelerin listesi!

    Çeşitli sağlık sorunları veya aniden gelişen olumsuz durumlar nedeniyle hastaneye veya eczaneye uğramak mecburiyetinde olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, eczane, sağlık ocakları ve hastaneler bayramda çalışıyor mu? İşte merak edilen konunun detayları!

    HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

    Kurban bayramı boyunca hastanelerin acil servisleri çalışacak. Bayramın tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.

    ECZANELER AÇIK MI?

    Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

    Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

    İŞTE NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

    Etiketler: hastaneler açık mı , sağlık ocağı açık mı , eczaneler açık mı , nöbetçi eczaneler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri