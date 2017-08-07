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    Hastane yolunda kaza: 3 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

    MuhammedSIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)
    07 Ağustos 2017 - 21:03Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 21:03

    KONYA'nın Beyşehir İlçesinde rahatsızlanan ablalarını hastaneye götüren kardeşlerin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki mıcır nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 3 kardeş öldü, yanındaki yeğenleri yaralandı.

    Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı İmrenler Yaylası yakınlarında meydana geldi. 46 yaşındaki Nuri Uyanık hastalanan ablası 70 yaşındaki Havva Uyanık'ı Hüyük Devlet Hastanesine götürmek için beraberinde ağabeyi 55 yaşındaki Osman Uyanık ve yeğeni 47 yaşındaki Sevim Yankın ile birlikte otomobille yola çıktı. Nuri Uyanık yönötemindeki 45 UF 604 plakalı otomobil, yoldaki mıcır nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kaza sonrası araçtan güçlükle çıkan Sevim Yankın yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nuri, Osman ve Havva Uyanık kardeşlerin öldüğünü belirledi. Yaralı Sevim Yankın da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kazayı haber alıp olay yerine gelen Uyanık kardeşlerin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi, yolun mıcır olması nedeniyle sürekli kazaların yaşandığını belirtip tepki gösterdi.

    Kardeşlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

    Etiketler: Konya , kaza , Seydişehir
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