Hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Günümüzde araç sorgulama ile almak istediği aracın kaza ve poliçe bilgilerini öğrenmek isteyenler, Tramer vasıtasıyla plaka sorgulama işlemini gerçekleştirerek araç hasar kaydı ile ilgili tüm detaylara ulaşabiliyorlar. Tramer sorgulama ile siz de sahibi olmayı düşündüğünüz aracın poliçe bilgilerini öğrenebilir, yine araç plaka sorgulama işlemiyle aracın daha önce ağır hasar alıp almadığı bilgilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Plakadan araç sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirmeniz gerektiğini ve dikkat etmeniz gereken noktalar haberimizde.

PLAKA HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Plakayı yazın, TURKCELL, TÜRK TELEKOM, VODAFONE 5664'e gönderin. Aracın plakası değişmiş olsa bile, hasar geçmişi cebinize gelecektir.

ERP (Eksper Raporu) olan kazalarda değişen parçaları öğrenmek için PARCA boşluk PLAKA boşluk HASAR TARIHI yazıp sorgulama yapılabilmektedir.

Şasi No ile sorgulamalarda ise HASAR boşluk şasi numarasını yazarak sorgulama yapmanız mümkündür.

Detaylı plaka sorgulama;

DETAY boşluk Plakayı yazıp TURKCELL, TÜRK TELEKOM, VODAFONE 5664'e gönderdikten sonra ise detaylı rapora ulaşabilirsiniz. Aracın markası modeli, plaka değişimi olup olmadığı, hangi illerde tescil kaydının olduğu, araç türü değişimi olup olmadığı, son sahiplik süresi, yürürlükte kaskosunun olup olmadığı, trafiğe çıkış tarihi, toplam kaskolu olduğu süre ve toplam kaskosuz olduğu süre bilgileri anında cebinize gelecektir.

Şasi No ile detaylı sorgulamalarda ise DETAY boşluk şasi numarasını yazarak sorgulama yapmanız mümkündür.

Değişen parça bilgisi sorgulama;

Eksper raporuna göre araçta değişen parça bilgileri sorgusu için: PARCA yazın, boşluk bırakın, plakayı yazın, boşluk bırakın, kaza tarihini yazın TURKCELL, TÜRK TELEKOM, VODAFONE 5664'e gönderin. Aracın kazaya ait eksper raporunda yer alan parça bilgileri anında cebinize gelecektir.

Şasi No ile parça bilgisi sorgulamalarda ise PARCA boşluk şasi numarasını yazarak sorgulama yapmanız mümkündür.

Kaza tespit tutanak bilgisi sorgulama;

Trafik kazasına karışanların kendi aralarında tuttuğu Kaza Tespit Tutanağı (KTT) sorgusu için: KTT yazın, boşluk bırakın, plakayı yazın, TURKCELL, TÜRK TELEKOM, VODAFONE 5664'e gönderin. Bu servis ile kazaya karışanların kusur oranlarını da öğrenebilirsiniz.

TC Kimlik No ile kaza tespit tutanağı sorgulamalarda ise KTT boşluk TC Kimlik Numarası yazarak sorgulama yapmanız mümkündür.

​Hasar Geçmisi Sorgulama hizmetiyle sunulan hasar bilgileri, 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Hasar bilgileri bir defaya mahsus cam hasar ödemelerini içermemektedir.

Tutanak sorgulama hizmetinde trafik kazasına karışanların kendi aralarında tuttuğu Kaza Tespit Tutanağı (KTT) bilgileri esas alınmıştır. Polis ve jandarma tarafından tutulmuş kaza bilgisi kayıtları bu hizmet kapsamında yer almamaktadır.

Hizmetlerde sunulan bilgiler, sigorta şirketlerinin kayıtlarına dayanmaktadır.