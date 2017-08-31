Harvey yıkmaya devam ediyor: Sokağa çıkma yasağı

Louisiana’da sel suları yükselirken, St. Charles semtinde sokakta timsahların gezdiği bildirildi. Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde yoğun yağışın Louisiana’dan Kentucky’ye geçmesinin beklendiği açıklanırken, felaket bölgelerinden yürek burkan haberler gelmeye devam ediyor. Teksas’a bağlı Harris bölgesinde araçları sular altında kalan bir büyükanne ile büyükbabanın, en küçüğü 6, en büyüğü ise 16 yaşında olan torunlarıyla birlikte boğularak öldüğü kesinleşti. Yetkililer, kurbanların cansız bedenlerine ulaştı. New York Times’ın haberine göre; bölgeyi rekor miktarda yağışla sular altında bırakan kasırga sonucu ölenlerin sayısı en az 31...

VENEZUELA’DAN YARDIM

Harvey kasırgasından en çok etkilenen kent olan Houston’da ise yardım çalışmalarını kolaylaştırmak ve yağmayı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Teksas Valisi Greg Abbott, afetin etkilediği bölgenin 2005’teki Katrina ve 2012’deki Sandy kasırgalarından çok daha geniş olduğunu açıkladı. Washington yönetiminin askeri müdahale tehdidinde bulunduğu Venezuela’dan ise kasırgazedeler için destek mesajı geldi. Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, felaketten etkilenenler için 5 milyon dolar yardım teklif etti.

TOPUKLU AYAKKABI TEPKİSİ





ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki günkü Teksas ziyaretinde First Lady Melanie’nin afet bölgesine giderken giydiği 600 dolar değerindeki 12 santim topuklu ayakkabısı eleştiri konusu oldu. First Lady, yüz binlerce kişinin mağdur olduğu bölgede giydiği ayakkabı nedeniyle ‘sorunlara duyarsız’ olmakla suçlandı. Ancak Melania Trump’ın Washington’dan Teksas’a uçarken uçakta ayakkabılarını değiştirip beyaz spor ayakkabıları giydiği görüldü.