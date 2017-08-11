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    Hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Öğrenin!

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 07:37Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 07:37

    Sisteminizdeki ekran kartının özelliklerini detaylı olarak gösteren bu araç, çok işinize yarayabilir.

    Ekran kartınızın kod adı, bellek boyutu ve tipi, çekirdek frekansı ve çok daha fazlasını TechPowerUp GPU-Z ile öğrenebilirsiniz.

    Ücretsiz bir araç olan GPU-Z, kuruluma ihtiyaç duymuyor ve ekran kartınızla ilgili önemli bilgileri önünüze seriyor. Nvidia, ATI ve Intel grafik yongalarını destekleyen araç, GPU bilgilerini, görüntü bilgilerini, overclock bilgilerini gösterebiliyor ve PCI-Express yapılandırmasını sınamak üzere GPU yükleme testi yapabiliyor.

    Hangi ekran kartını kullanıyorsunuz Öğrenin

    Ekran kartınızın BIOS'unu yedekleme yeteneğine de sahip GPU-Z, Windows XP, Vista, Windows 7, 8 ve Windows 10'u destekliyor.

    Etiketler: ekran kartı , grafik kartı , gpu-z
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