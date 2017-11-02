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    Hamas sınır kapılarını Filistin’e devretti

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 00:07 | Son Güncelleme:

    MISIR’ın öncülüğünde Hamas ile El Fetih kanadı arasında başlatılan uzlaşma süreci çerçevesinde Hamas dün İsrail’e açılan Erez ve Kerem Şalom ile Mısır’a açılan Refah sınır kapılarını ABD destekli Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın yönetimine teslim etti.

    11 Ekim’de yapılan anlaşmanın en önemli adımlarından biri dün sınır kapılarının devriyle hayata geçerken Hamas mensupları ekipmanlarını kamyonlara yükleyip sınırdan ayrıldılar. Hamas lideri İsmail Haniye “Sınır kapılarını herhangi bir pazarlık ya da şart olmadan dürüstçe ve sorumluluk içinde devrettik” dedi.

    İsrail, Hamas tehdidini gerekçe göstererek Gazze Şeridi’nde insan ve mal geçişini kısıtlamıştı. BM’nin Ortadoğu barış süreci için özel temsilcisi Nickolay Mladenov, sınır kapılarının tesliminin ‘tarihi bir gelişme’ olduğunu belirterek, pozitif momentumun korunması çağrısında bulundu.

    Etiketler: Filistin , gazetehaberleri
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