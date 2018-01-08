Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Halkbank sınav sonuçları gerçekleştirilen sınavların üzerinden uzun bir zamanın geçmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Kadrosuna 1295 kişiyi dahil edecek olan Halkbank, sınav sonuçları ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından sorgulanmaya başlanan Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylı bilgiler

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise banka yetkilileri tarafından henüz bilgilendirilmedi.

İTİRAZ NE ZAMAN YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.