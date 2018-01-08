Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Halkbank sınav sonuçları için büyük bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde toplam 1295 kişiyi bünyesine dahil etmeye hazırlanan Halkbank, gerçekleştirdiği sınavların ardından sonuçları ile beklenmeye başlandı. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, birçok bölgede gerçekleştirilen sınavların ardından merakla araştırılan Halkbank sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

    Halkbank sınav sonuçları gerçekleştirilen sınavların üzerinden uzun bir zamanın geçmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Kadrosuna 1295 kişiyi dahil edecek olan Halkbank, sınav sonuçları ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından sorgulanmaya başlanan Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylı bilgiler

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise banka yetkilileri tarafından henüz bilgilendirilmedi.

    İTİRAZ NE ZAMAN YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

    Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

    Etiketler: halkbank sınav sonucu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri