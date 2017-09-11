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    Gürcistan uyruklu kadın bıçaklanarak öldürdü

    AA
    11.09.2017 - 17:58 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 17:58

    Antalya'nın Demre ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın bıçaklanarak öldürdü.

    Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Demre ilçesinde bulunan bir pastane önünde Gürcistan uyruklu Anna Safaryan (51) ile birlikte yaşadığı ifade edilen Mesut Ö. (44) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Ö, yanında bulunan bıçakla Safaryan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Daha sonra Safaryan'ın boğazını kesen Mesut Ö, olay yerinden kaçtı.

    Olaya tanık olan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
    Hastaneye kaldırılan Safaryan, kurtarılamadı.

    Zanlı Mesut Ö, polis tarafından Büyükkum Mahallesi sahilinde alkol alırken yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    Öte yandan Safaryan'ın eğlence mekanlarında çalıştığı, Mesut Ö'nün ise boyacılık yaptığı öğrenildi.

    Etiketler: Gürcistan , kadın cinayeti , Antalya
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