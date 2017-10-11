Güneşten kaçtı bakanlıktan kaçamadı

Rize’nun yaylalarına çıkan Ölmez, dağhorozu izini sürdü. Dünyada Rusya, Azerbaycan, İran ve Türkiye sınırları arasındaki bir alanda hayatlarını sürdüren dağhorozlarının en önemli özelliği normal horozların aksine genellikle güneşten ve insandan kaçmaları. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Vatandaşlarımızdan bu gibi nadir görülen kuşları korumalarını ve onlara zarar vermemelerini istiyoruz” uyarısında bulundu.



YÜKSEK DAĞLARDA YAŞIYOR

Dağhorozu (Caucasian Grouse) yüksek dağlarda (alpin), yıl boyunca bin 500–3 bin metre yükseklikte yerleşik olarak yaşıyor. Türkiye’de Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan da yayılış gösteriyor. Türkiye’de türün yaşam alanı ardıç ve ayıüzümü ile de ikame olabilen ormangüllerinin yakınlarındaki çayırlardan oluşuyor.



Dağhorozu erkeğinin uzun, aşağı doğru kıvrık ve çatallı kuyruğu bulunuyor. Siyah olan tüyleri yakından bakıldığında mavi-yeşil renk veren parlak bir görüntüye sahip. Omzunda beyaz bir leke, gözlerinin üzerinde belirgin şekilde iki yanda kırmızı ibikleri bulunuyor. Dişi dağhorozu ise erkek dağ horozuna göre daha küçük. Üst tarafı siyah çizgili, alt tarafı grimsi kahverengi renkte. Dişinin kuyruğu erkeğinkinden kısa.



