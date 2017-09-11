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    Güneşte çok büyük bir patlama daha meydana geldi

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 20:33 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 20:33

    Rusya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00’da Güneş’te yeni bir patlama geldi. Bu patlama, Güneş’te saptanan dördüncü patlama oldu.

    Rusya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Güneş’te radyasyon gücüne bağlı sınıflamada en yüksek seviye olan X seviyesinde yeni bir patlama meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, bu patlamanın son günlerde Güneş’te yaşanan dördüncü şiddetli patlama olduğu kaydedildi.

    İLK PATLAMA PAZARTESİ GÜNÜ TESPİT EDİLDİ

    Güneş’teki ilk patlamalar geçen hafta pazartesi günü tespit edildi ve bilim insanları M seviyesinde beş patlamanın meydana geldiğini saptadı. Çarşamba günü de 12 yıldır yaşanan en şiddetli patlamanın meydana geldiği aktarıldı. Bu patlamanın seviyesi, X9.3 olarak gösterildi.

    7 ve 8 Eylülde X seviyesinde iki patlama daha gerçekleşti. Rusya Bilimler Akademisi’nin Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden Aleksey Struminskiy, ilk patlama sırasında Güneş’in yüzeyinde bilimcilerin ‘güneş depremi’ olarak adlandırdığı sismik dalgaların yayıldığını söyledi.

    Rus uzman, bu tür patlamaların neden olduğu manyetik fırtınaların insan sağlığına herhangi bir zarar vermediğini, patlamanın gücüne rağmen Dünya’nın yörüngesindeki uyduların ve telsiz haberleşmelerin bu patlamadan çok fazla etkilenmeyeceğini vurguladı.

    Etiketler: güneş , patlama , Aleksey Struminskiy
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