‘Güneşli Şarkılar’la başlıyor

TÜLAY Yongacı, Cüneyt Sezer ve Müjdat Albak yönetimindeki ‘Ora da!’ derneği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Alamancılar artık iki sandalye arasında değil, sahnede. Artık iki tiyatro mekanımızın olduğunu sizlere bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu onuru ve mutluluğu şimdiye kadar bize direkt veya dolaylı yollardan bu ülkeye ödedikleri vergilerle destek veren biz ‘Almancılar’ olarak hep birlikte yaşıyoruz. Herkesin şimdiye kadar tanımladığının aksine bizler hiçbir zaman iki sandalye arasında olduğumuzu kabul etmedik, kâh bir sandalyede kâh ikisinde ya da ayakta yolumuza devam edeceğiz. Artık misafir değil, ev sahibi olmanın duygusudur bu! Bu başarıyı 56 yıl önce Almanya’ya gelmiş olan ‘Gastarbeiter’lere borçluyuz. Onların emeklerinin karşılığını vermeyi, hikâyelerini sonsuza kadar anılır kılmayı ve gelecek kuşakların perspektifine sunmayı Güneş Tiyatrosu olarak kendimize görev biliyoruz.”

PROGRAMDA NELER VAR?

Yeni programa göre 16 Eylül’de Tülay Yongacı, Güneşli Şarkılar ile sahneye çıkacak. 30 Eylül’de Almanya’nın ilk Türkiye kökenli kabareci Muhsin Omurca ile radyocu Şafak Selda birlikte izleyici karşısına çıkacak. 6 Ekim’de ‘Güneşin Sofrasında’, 7 ve 8 Ekim’de ‘Ve Perde’ oyunları olacak.

13 Ekim’deki Yaşar Kurt konserinin ardında 26 Ekim’de Barış Atay’ın ‘Sadece Diktatör’ü izlenebilecek.

Das Internationale Theater programını, Kasım ayında da İlhan Şeşen, Özay Fecht, Levent Üzümcü ve Halil Sezai ile zenginleştiriyor.