Gündüz vakti gece gibi oldu

KUZEYLİ rüzgârların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştü. Gökyüzünün kızıl renge büründüğü Mardin’de elektrikler de kesilince vatandaşlar zor durumda kaldı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakarken sokak lambaları açıldı.

GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Suriye üzerinden kuvvetli esen rüzgârın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, karnelerini almaya giden öğrenciler ise zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkânlarıyla taşıma suyu ile araçları temizlemeye çalıştı.

SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI OLANLAR DIŞARI ÇIKMASIN UYARISI

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU

Kentte toz bulutu nedeniyle uçak seferleri de iptal edilirken, inecek uçaklar Diyarbakır’a yönlendiriliyor.

VALİLİK: HASTA VE HAMİLELERE BİR GÜN İZİN

Mardin Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamilelerin 1 gün izinli olduğunu duyurdu.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler 19 Ocak 2018 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TOZ BULUTU UYARISI

Mardin’de etkili olan toz bulutu ile ilgili Sağlık İl Müdürü Saffet Yavuz imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Dün gece itibariyle Mardin ilimiz Irak, Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle sabah saatlerinden itibaren etkili toz bulutuna maruz kalmıştır. Suriye ve Irak ülkelerinden ülkemize giren toz bulutundan özellikle solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile daha çok yaşlılar etkilenmektedir. Temel nedeni kuraklık ve çölleşme olarak bilinen toz bulutu, birçok etkisinin yanı sıra insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Tozlar öncelikle geldikleri bölge insanın sağlığını bozmakta, gıda ve su kirliliğine neden olmaktadır. Yağmur yağmadığı sürece ve rüzgar esmediği durumlarda bu tozlar uzun zaman atmosferde kalmaktadır. Tozlar atmosferdeyken baş ve göz ağrısı dışında önemli oranda solunum sistemini etkilemektedir. Çöllerden kalkan tozlar atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Ağır olan toz parçacıkları kısa mesafelerde çökerken hafif olan toz parçacıkları ise binlerce kilometre kat edebilmektedir. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarının geçiş koridorunda bulunmaktadır. Ülkemizdeki toz bulutu, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir. Suriye ve Irak sınırına yakın yerleşim alanlarımız başta olmak üzere Mardin de bu toz bulutundan en fazla etkilenen illerdendir. Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların bu ortamdan en fazla etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle kalp ve solunum hastalığı, hamile ve çocukların mecbur kalmadıkça ve hava şartları daha uygun hale gelene kadar mümkün mertebede dışarı çıkmamaları sağlık açısından daha uygun olacaktır."